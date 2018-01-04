İşe gitmeyince ortaya çıktı

Antalya Muratpaşa ilçesi Şarampol kavşağında seyyar Milli Piyango bayisi Havva- Orhan Kostakoğlu çiftinden alınan bilet, 1800 lira maaşlı bir servis personelinin yüzünü güldürdü. 9794035 numaralı çeyrek bilete isabet eden 61 milyon liralık büyük ikramiyenin dörtte birine sahip olan Murat Tokmak’ın, Lokman Ecza Deposu’nda 6 aydır motosikletle eczanelere ilaç dağıtımı yaptığı belirlendi.



1 Ocak’ta işyerinde nöbetçi olduğu, ancak o gün ve sonrasında işe gelmediği belirlenen Tokmak’ın büyük ikramiyeyi kazandığı, parasını da Ankara’da Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü’nden tahsil ettiği öğrenildi. Mesai arkadaşları talihlinin bir çocuk babası Murat Tokmak olduğunu doğrularken, 1 Ocak’tan beri işe gelmediğini ve nerede olduğunu bilmediklerini söyledi. Talihlinin arkadaşları, Tokmak’ın bileti yılbaşından birkaç gün önce satın aldığını kaydetti. Bu arada Milli Piyango idaresi 4 talihlinin de ikramiyelerini aldığını açıkladı.



