İşe giderken birden nöbet geçirdi, yoldan geçenler yardım etti

Adana’da sabah yolda nöbet geçirip bayılan epilepsi hastası genç kadınının yardımına, arabasıyla yoldan geçen bir vatandaş yetişti. Genç kadın, çağrılan ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, sabah 07.40 sıralarında Çukurova ilçesi, Güzelyalı Mahallesi’nde bulunan Anadolu Lisesi Caddesi’nde meydana gelen olayda, epilepsi hastası Tuğba Sırkıntı (31) işe gitmek için yolda yürürken nöbet geçirip düşerek bayıldı. Bu sırada arabasıyla yoldan geçen bir vatandaş ise arabasını durdurup genç kadının yardımına koşup ambulans çağırdı.

Sabah sporu yapmak için Cumhuriyet Parkı’nda bulunan diğer vatandaşlar da genç kadının yerde baygın yattığını ve bir kişinin yardım ettiğini görünce yardımcı olmaya çalıştı.

Yüzüne su dökülüp eli kolonya ile ovulan genç kadın, olay yerine çağrılan ambulans ile Dr. Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Genç kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.