İşçiler korkunç manzarayı görüp haber verdi! İhbar edene para ödülü

Cumhuriyet Caddesi'ndeki parkta belediye temizlik işçileri, 13 köpeğin hareketsiz yattığını görünce Hayvan Dostları Derneği (HAYDOS) yetkililerine haber verdi.

Olay yerine gelen veteriner hekimler ve HAYDOS üyeleri, 11 köpeğin telef olduğunu tespit etti, 2 köpek ise tedavi edildi.

HAYDOS Başkanı Türkan Dağdelen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, köpeklerin zehirlenmesini vahşet olarak nitelendirdi. Dağdelen, yapılanın köpek katliamı olduğunu, bu vahşeti görüp de yetkililere bildirmeyenlerin de suça ortak olduğunu ifade etti.

Olay yerine gelen veteriner hekimler ve HAYDOS üyeleri, 11 köpeğin telef olduğunu tespit etti, 2 köpek ise tedavi edildi.

İHBAR EDENE PARA ÖDÜLÜ

Köpeklerin 11'inin zehirlenerek öldürüldüğünü, bazı köpeklerin hala can çekiştiğini belirten Dağdelen, şunları kaydetti:

"Yaşanan olay nedeniyle büyük üzüntü yaşıyoruz. 2 köpeğimizi kurtardık. Ağzında salyalarla dolaşan birçok köpeğimiz de kayıp. Bu köpeklerimizin hepsi küpeli, aşılı ve zararsız. Bunu yapanlar sapık ve sadist kişilerdir. Bu konuya dair en küçük bilgisi olan lütfen bizimle iletişime geçsin. Bütün ihbarlar gizli kalacaktır. Bu konuda şahitlik yapacak, sağlıklı bilgi verecek kişiye 3 bin lira para ödülü vereceğiz."