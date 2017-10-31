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İşçiler Zara ürünlerine etiket asarak destek istedi: Alacağınız ürünü ben yaptım ama paramı alamadım

Hürriyet Haber
31.10.2017 - 02:10 | Son Güncelleme:

Dünya’nın en büyük markalarından Zara’ya üretim yapan Bravo hazır giyim işçileri fabrikanın bir gecede boşaltılıp sahibinin kaçması üzerine alacaklarını, kıdem ve ihbar tazminatlarını almak amacıyla, İstanbul’daki Zara mağazalarına giderek ürünlere o ürünleri ürettiklerine dair etiket yerleştirdiler. Bu etiketleri gören bazı tüketiciler sosyal medyadan paylaşarak sorunun çözülmesini istediler, bazıları da Temiz Giysi Kampanyası’nı arayarak bilgi almak istedi.

Bravo hazır giyim fabrikasında yıllarca çalışıp Zara, Next ve Mango’ya üretim yapan işçiler fabrikanın bir gecede boşaltılıp sahibinin kaçması üzerine son 3 maaşlarının yanı sıra kıdem ve ihbar tazminatlarını almadan ortada kala kaldı.

İşçiler ertesi gün fabrikayı ortada bulamayınca alacakları için üretim yaptıkları markalar olan Zara, Next ve Mango’nun kapısını çaldı. Zara’nın uluslararası küresel sendika ile yaptığı sözleşmede kendi tedarik zincirlerinde kendilerine üretim yapan işçilerin alacaklarından sorumlu olduklarını resmi olarak kabul etmesine rağmen, işçiler bir yıldır paralarını alamıyor.

Temiz Giysi Kampanyası’nın girişimleri ile 1 yıldır süren görüşmeler sonuç vermeyince işçiler Eylül ayında bir imza kampanyası başlatarak harekete geçtiler. Temiz Giysi Kampanyası da 25 Eylül’de bir açıklama yaparak bu kampanyayı sonuna kadar desteklediğini söyledi ve tüketicileri desteğe çağırdı.

Bravo işçileri seslerini duyurmak için İstanbul’daki Zara mağazalarına giderek ürünlere o ürünleri ürettiklerine dair etiket yerleştirdiler. Bu etiketleri gören bazı tüketiciler sosyal medyadan paylaşarak sorunun çözülmesini istediler, bazıları da Temiz Giysi Kampanyası’nı arayarak bilgi almak istedi.

İşçiler Zara ürünlerine etiket asarak destek istedi: Alacağınız ürünü ben yaptım ama paramı alamadım

İşçiler tüketicilere şu sözlerle seslendi:

"Biz, aldığınız ürünü üreten Bravo fabrikasının işçileriyiz. Yıllarca Zara için üretim yaptık. Son 3 aylık maaşlarımızı ve kıdem tazminatımızı almadan, fabrika bir gecede kapandı. Lütfen Zara’ya söyleyin paramızı ödesin!

İmza kampanyamıza www.change.org/p/bravoiscileri adresi üzerinden imza atarak ödemelerimizin yapılması konusunda bize destek olabilirsiniz. Ya da bu etiketin fotoğrafını çekerek #BravoİşçileriİçinAdalet hashtagi ile sosyal medyada paylaşabilirsiniz.

"Biz Temiz Giysi Kampanyası olarak Zara, Next ve Mango’nun derhal işçilerin sesine kulak vererek alacakları ödemelerini talep ediyoruz."

5000'DEN FAZLA KİŞİ İMZA VERDİ

Akşam saatlerinde Change.org'a başlatılan oylamaya 5000'den fazla kişi destek verdi.

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