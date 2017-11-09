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    İşçiler NATO petrol boru hattını deldi, litrelerce akaryakıt sokağa aktı

    Hakan KAYA-Ozan URAL / İSTANBUL (DHA)
    09.11.2017 - 06:41 | Son Güncelleme:

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri, Sancaktepe’de caddede EDS yapımı için kazı çalışması yaptığı sırada caddeden geçen NATO petrol boru hattını deldi. Olayın ardından cadde araç trafiğine kapatılırken, saatlerce akan akaryakıt caddeyi kapladı. Ekiplerin yakıtı kesmek için başlattığı çalışma sürüyor.

    Olay, saat 02.30 sıralarında Selahattin Eyyübi Mahallesi Ulubatlı Hasan Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, caddeye EDS yapmak için çalışma yapan İBB’ye bağlı ekipler yolu kazmaya başladı. Kazı sırasında caddeden geçen NATO petrol boru hattını delindi.

    İşçiler NATO petrol boru hattını deldi, litrelerce akaryakıt sokağa aktıCADDE ARAÇ TRAFİĞİNE KAPATILDI

    Borunun delinmesi nedeniyle yola akan yakıt tüm caddeyi kapladı. Çalışma yapan ekipler durumu hemen polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri caddeyi ve caddeye çıkan yolları trafiğe kapatırken araçlar farklı güzergahlara yönlendirildi. İtfaiye araçları ise olay yerinde tedbir amaçlı bekledi. Dışarı akan yakıtı kesmek için ekiplerin çalışması sürüyor.

    İşçiler NATO petrol boru hattını deldi, litrelerce akaryakıt sokağa aktı

    Etiketler: NATO petrol boru hattı , İstanbul
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