Tüfekle kendisine ateş edeni cep telefonuyla kaydetti

Kaş’a bağlı Sarıbelen Mahallesi’nde babasıyla birlikte hafriyat işi yapan Aydın Kavcar (32) geçen pazar günü iş makinesi operatörü Soner İ. (32) ile bir hafriyat işi için 1000 TL’ye anlaştı. İddiaya göre Soner İ. parayı aldığı halde işi yapmadı.Bunun üzerine babası Bilal Kavcar (61) ile 07 L 9083 plakalı kamyonetiyle Soner İ.’nin işyerine giden Aydın Kavcar, verilen işi yapmadığı gerekçesiyle Soner İ.’den verdiği paranın iadesini istedi. Burada taraflar arasında çıkan tartışmanın ardından Aydın ve Bilal Kavcar kamyonetlerine binerek ayrıldı.

TÜFEKLE ÖNLERİNİ KESTİ

Baba ve oğlu Uğrar Mahallesi’ndeki evlerine yaklaştıkları sırada Soner İ. önlerini kesti. Aracından aldığı av tüfeğiyle baba ve oğlun yanına gelen Soner İ., kısa süreli tartışmanın ardından kamyonete ateş açtı. Aydın ve Bilal Kavcar vücuduna isabet eden saçmalarla yaralandı. Saldırganın boşluğundan yararlanan baba ve oğul olay yerinden kaçarak hastaneye gitti. Jandarmaya teslim olan Soner İ. sevk edildiği sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yaralanan Aydın Kavcar ise, saldırı anını cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntülerde belinde sarılı fişek kemeri ve elinde av tüfeğiyle araca yaklaşan Soner İ.’nin, "Ben o... ç... değilim tamam mı" diye bağırdığı, araçtakilerin "Sık" demesi üzerine bir el ateş ettiği ve camın kırıldığı yer aldı.