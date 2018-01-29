İşçi Fabio asilzade Sophia'ya karşı!

Hanson Robotics şirketinin 2015 yılında etkinleştirdiği ve insana en çok benzeyen robot olarak tarihe geçen, hatta Suudi Arabistan’da vatandaşlık alarak “dünyanın vatandaşlık alan ilk robotu olan” Sophia’nın Türkiye’ye geleceği haberleri gündemdeyken robot dünyasından bir haber daha geldi.

Geçtiğimiz aylarda bir İskoç süpermarket zinciri ilk asistan robotu test etmişti. Fabio ismi verilen robot, müşterilere mağazada bulunan yüzlerce ürünü bulması için yardım ediyordu.

Fabio’nun arkadaki gürültü nedeniyle talepleri anlamakta güçlük çekmesi, yoğurt nerede denildiğinde süt ve süt ürünleri bölümünde gibi cevaplar vermesi süpermarket müşterilerini memnun etmedi ve bunun sonucunda işten çıkarıldı. Ve kovulan ilk robot olarak tarihe geçti.

Fabio’nun kovulması üzerine sosyal medya kullanıcılarından da tepki gecikmedi. Çığ gibi büyüyen tepkileri #robotfabioonurumuzdur etiketi ile takip edebilirsiniz.

İşte tepkilerden bazıları...

Boş konuşan ülke ülke geziyor, çok çalışan işinden kovuluyor. #robotfabioonurumuzdur pic.twitter.com/EuVFiKZlxE — Can Dişbudak (@candisbudak) 24 Ocak 2018

Şimdi sahne sizin devam edin,

Ama sıra bana gelmesin dua edin!!



#robotfabioonurumuzdur — Berna III.Ays (@bernallice) 23 Ocak 2018

Sophia midir nedir o gıcık ülkelere davet ediliyor, alın teri ile para kazanmaya çalışan Fabio işinden oluyor. Ama mazlumun hakkı kimsede kalmaz.. #robotfabioonurumuzdur https://t.co/xRsCJQiVvs — merve #jongdaeenthusiast (@mervekkoc_) 23 Ocak 2018

robot sophia gibi youtuber bidon kafali robotlarin unlu oldugu bi dunyada robot fabionun yanindayiz #robotfabioonurumuzdur — oğulcan * (@ogulcanist) 23 Ocak 2018