Ara
MENÜ
Kampüs Haberleri
KAMPÜS
    Haberler >Kampüs>İşçi Fabio asilzade Sophia'ya karşı!

    İşçi Fabio asilzade Sophia'ya karşı!

    Hürriyet Haber
    29.01.2018 - 12:27 | Son Güncelleme:

    Siz kimin tarafındasınız?

    Hanson Robotics şirketinin 2015 yılında etkinleştirdiği ve insana en çok benzeyen robot olarak tarihe geçen, hatta Suudi Arabistan’da vatandaşlık alarak “dünyanın vatandaşlık alan ilk robotu olan” Sophia’nın Türkiye’ye geleceği haberleri gündemdeyken robot dünyasından bir haber daha geldi.

    Geçtiğimiz aylarda bir İskoç süpermarket zinciri ilk asistan robotu test etmişti. Fabio ismi verilen robot, müşterilere mağazada bulunan yüzlerce ürünü bulması için yardım ediyordu.

    Fabio’nun arkadaki gürültü nedeniyle talepleri anlamakta güçlük çekmesi, yoğurt nerede denildiğinde süt ve süt ürünleri bölümünde gibi cevaplar vermesi süpermarket müşterilerini memnun etmedi ve bunun sonucunda işten çıkarıldı. Ve kovulan ilk robot olarak tarihe geçti.

    Fabio’nun kovulması üzerine sosyal medya kullanıcılarından da tepki gecikmedi. Çığ gibi büyüyen tepkileri #robotfabioonurumuzdur etiketi ile takip edebilirsiniz.

    İşte tepkilerden bazıları...

     

     

    Etiketler: fabio , sophia , robot , üniversite
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri