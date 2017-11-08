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    İşbirliği yapmazlarsa vizeyi sıkılaştırırız

    AA
    08.11.2017 - 10:03 | Son Güncelleme:

    Almanya ve Fransa, sınır dışı ettikleri insanların geldiği ülkelerin kendileriyle işbirliği yapmamaları durumunda vize dağıtımını sıkılaştırmayı planlıyor.

    ALMANYA İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere, Berlin’de Fransa İçişleri Bakanı Gerard Collomb ile bir araya gelerek, göç politikası konusunda görüştü. Bakan Maiziere, görüşmeden sonra düzenlenen ortak basın toplantısında, Almanya ve Fransa’dan sınır dışı edilen insanların geldiği ülkeleri, söz konusu kişileri yeniden almaları konusunda ikna edebilmek için dış, kalkınma ve vize politikalarındaki tüm imkanların kullanılması gerektiğini söyledi.
    Maiziere, özellikle kaçak olarak deniz yoluyla İtalya’ya gelen Bangladeşli sığınmacıların, yeniden ülkelerine gönderilebilmeleri için AB’nin Bangladeş hükümeti ile görüşmeler yaptığını kaydetti.
    Fransız Bakan ise iltica ve göç politikalarını Almanya ile uyumlu hale getirmek istediklerini söyledi.

    BERLİN ‘ÇABA GÖSTERMELERİNİ’ BEKLİYOR
    Almanya Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Michael Roth da Avrupa’da yaşayan insanların büyük çoğunluğunun günümüzde bu kıtanın ne kadar çeşitliliği kaldırabileceği konusunu tartıştığını belirterek, bu nedenle Almanya ve Fransa’nın da yabancıların uyumu ve göç konularında başarılı olabilmek için çaba harcamaları gerektiğini ifade etti.

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