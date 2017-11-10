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    İşadamlarından May’e: Brexit’i hızlı hallet

    Hilal SARI, DHA
    10.11.2017 - 15:31 | Son Güncelleme:

    Avrupa Birliğinden ayrılma kararı alan İngilterede henüz bir geçiş anlaşması olmamasından rahatsız olan iş dünyası, Başbakan Theresa May’e, “Brexit’i hızlı hallet” çağrısı yapacak.

    THE Guardian’ın haberine göre, sektör temsilcileri yapacakları çağrıda, şirketlerin çok yakın bir zamanda bir anlaşma olmayacağı ihtimalini varsayarak en kötü senaryo planlarını uygulayacakları konusunda başbakanı uyaracak.
    İngiliz Sanayi Birliği, Fransa, Almanya ve İtalya’daki sanayi örgütleriyle birlikte pazartesi günü, Downing Street 10 numaradaki Başbakanlık konutunda May ile görüşerek, müzakerelerin çok uzamasının da iyi olmayacağı ve şirketlerin anlaşma olmadıkça en kötü ihtimale göre davranacakları konusunda bilgilendirecek.
    Bu ziyaret inisiyatifinin liderliğini yapan BusinessEurope, Brexit görüşmelerinin yavaşlığı konusunda endişeli olduklarını aktarıyor. Kurumun genel direktörü Markus Beyrer, “BusinessEurope iki tarafı da bir uzlaşmaya varabilmek için daha fazla çabalamaya çağırıyor” dedi.
    Brexit görüşmeleri, AB liderlerinin, İngiltere’nin müzakerelerden önce büyük bir finansal anlaşma imzalamasını istemesi üzerine çıkmaza girmiş, İngiltere, müzakereleri yapmadan bir anlaşma imzalamayı reddetmişti.

    Etiketler: Theresa May
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