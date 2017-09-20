İşadamları, Türk konsolosluğunda bir araya geldi

RESEPSİYONA, Türkiye’nin Londra Büyükelçilik Müsteşarı Güçlü Cem Işık, Londra Ticaret Başmüşaviri Süleyman Beşli, Ticaret Müşaviri Aytuğ Göksu, MÜSİAD İngiltere Başkanı Uğur Yılmaz, Merkez Bankası Londra Temsilcisi Çiğdem Koğar, THY’nin Londra Müdürü Celal Baykal, Manchester Müdürü Osman Battal, TBCCI CEO’su Yavuz Sökmen, İş Bankası Londra Genel Müdürü Engin Topaloğlu, Müdür Yardımcısı Suna Terci, Edmonton bölgesi müdürü Kutan Kudret, Atlas Global İngiltere Müdürü İlkan Teker ve TBCCI üyeleri katıldı.

Resepsiyonda konuşan Başkonsolos Ergin, 37 yıllık geçmişe sahip TBCCI’nin Türkiye ile İngiltere arasında ikili ticaret, yatırım ve ortak girişimlerin teşvik edilmesi kapsamında üyelerine geniş bir hizmet ağı sunduğunu ifade etti.





TÜRKİYE EKONOMİSİ GELECEK VAAT EDİYOR

TBCCI Yönetim Kurulu Başkanı Emma Edhem de, Türkiye ve İngiltere’nin güçlü ortaklar olduğunu kaydetti. Edhem, “İki ay önce Financial Times bir raporunda, Türkiye ekonomisinin gelecek vaat etmesinin birden çok sebebe bağlı olduğunu yazdı. 2017’nin ilk yarısında, Türkiye ihracatı yüzde 10.6 oranında arttı. Türkiye aynı zamanda tarihi boyunca birçok sorunun üstesinden gelmiş, ne olursa olsun ekonomisini dik tutmayı başarmış yenilmez bir güç olarak uluslararası arenadaki yerini koruyor. Tüm bu gerçekler ışığında, Ankara Antlaşması’nın da geleceği, ticari ortaklığın lehine olmalıdır” dedi.

Edhem, İstanbul’da 29 Eylül’de ‘Birleşik Krallık-Türkiye İş Forumu’nun 8’incisinin düzenleneceğini hatırlattı.