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    İşadamından Ciciş Esra’ya ‘tecavüz iftirası’ davası

    Hürriyet Haber
    08 Ağustos 2017 - 06:15Son Güncelleme : 08 Ağustos 2017 - 06:17

    “Cicişler” olarak bilinen kardeşlerden Esra Ersoy’a tecavüz ettiği iddiasından aklanan işadamı Karabova, “İftiraya maruz kaldım” diyerek karşı dava açtı

     

    Ünlüler dünyasında "Cicişler" olarak bilinen kardeşlerden Esra Ersoy, Yeşim Salkım'ın eski sevgilisi işadamı Murat Karabova'nın kendisine tecavüz ettiğini iddia etmişti. Bu iddiadan aklanan Karabova, savcılığa başvurarak kendisine iftira attığını ileri sürdüğü Esra Ersoy'un cezalandırılmasını istedi. Ersoy, 27 Ocak'ta kardeşi Ceyda Ersoy ile Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği'ne giderek Karabova'nın kendisine tecavüz ettiğini ileri sürmüştü. Murat Karabova ise iddiaların gerçek dışı olduğunu söyledi. İşadamı ifadesinde, Ersoy'un isteği sonrası ilişkiye girdiklerini, daha sonra kendisini arayarak 20 bin euro ve Channel marka çanta isteyerek şantaja maruz kaldığını iddia etti.

    'BENDEN PARA İSTEDİ'

    Savcılık yürüttüğü soruşturma kapsamında otelin güvenlik kamera kayıtlarını inceledi. İncelenen görüntülerde Ersoy'un tecavüze uğradığını iddia ettiği gece, otelden Murat Karabova ile birlikte ayrıldıkları ve Ersoy'un taksiye bindiği sırada Karabova'ya sarıldığı tespit edilmiş, savcılık görüntü sonrası soruşturmayı takipsizlikle sonuçlandırmıştı. Ersoy'un tecavüze uğradığını belirttiği gece, taksiye binmeden önce Karabova'yla sarılmasının hayatın olağan akışına aykırı olduğu ileri sürülmüştü. Karar sonrası savcılığa başvuran Murat Karabova, kendisine iftira atarak şantaja maruz bırakan Esra Ersoy'u savcılığa şikâyet etti. Karabova, "Soruşturma devam ederken bile para karşılığında şikâyetinden vazgeçeceğini söyledi" dedi. Sabah

    Etiketler: Murat Karabova , cicişler , Esra Ersoy , tecavüz
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