İşadamı Turgut Torunoğulları bu yıl da Türkiye-Hollanda iyi niyet elçisi olacak

Geçtiğimiz yıl Türkiye-Hollanda ilişkileri açısından zaman zaman gerginlikler yaşansa da son zamanlarda karşılıklı olarak iyi niyetli yaklaşımlar gösterilmekte. Bu yüzden iki ülke arasında elçiliklerin yanı sıra gönüllü olarak 'iyi niyet elçileri'ne de büyük iş düşüyor.

EdelStaal International Group Yönetim Kurulu Başkanı Turgut Torunoğulları yaptığı açıklamada, 2017 yılının Türkiye ve Hollanda ilişkileri açısından çok farklı bir yıl olarak hafızalarda kaldığını belirterek şöyle konuştu: ”400 küsur yıllık Türkiye-Hollanda ilişkilerine hep dostluk, karşılıklı anlayış, yardımlaşma ve güzel, olumlu ticari ve siyasi ilişkiler damga vurmuştur. Fakat 11 Mart 2017 tarihinde yaşanan talihsiz olay bu ilişkilerin yönünü bir anda değiştirmeye yöneldiğini gördük. Bakanımız Fatma Betül Sayan Kaya hanımefendinin Rotterdam’a gelişi ve konsolosluğa alınmayarak yurt dışı edilmesi ile başlayan olaylar sonucu iki dost ülke arasında kriz bir anda tırmandı.

"BİZE DÜŞEN OLAYLARI YATIŞTIRMAKTIR"

Olayların bu duruma gelmesinde kim haklı kim haksız gibi bir polemiğe girmek, siyasi iradelere müdahale etmek, karar vermek haddimize değil elbette. Bize düşen her iki ülkenin de insanları olarak, iki ülkeyi de seven, yasalarına saygılı insanlar olarak olayları körüklemek değil yatıştırmak olmalıydı. Öyle de yaptık. Düşünün iki kardeş, iki aile, iki dost bile zaman zaman görüş farklılarına düşüyorlar, ararlarında kavga olmuyor mu? O halde biz bu ülkede yaşayan insanlar olarak bir şeyler yapmak zorundaydık. 11 Mart 2017 akşamı yaşanan olayların hemen ardından adeta bir kriz masası oluşturarak merkezi Den Bosch şehrinde olan EdelStaal şirketimizde iş, siyaset, basın, STK dünyasının saygın isimleri ile bir araya geldik”

"HOLLANDA İLE DOSTLUĞUMUZ 400 YILI AŞIYOR"

Torunoğulları, o tatsız süreçte neler yaptıklarını hangi girişimlerde bulunduklarını ise şöyle anlattı: ”Hollanda Dışişleri Bakanımız Sayın Bert Koenders, davetimizi kabul etti. Daha 11 Mart olaylarının sıcaklığı soğumamışken 13 Mart 2107 akşamı şirketimizi ziyaret eden bakanımızı şirketimizde çalışan kardeşlerimiz başta olmak üzere ağırlayarak birlikte yemek yedik. Kendisine, yaşadığımız ikinci vatanımız Hollanda’yı ne kadar sevdiğimizi, ne Türkiye’den ne de Hollanda’dan vazgeçmeyeceğimizi; Hollanda ile Türkiye’nin 400 yılı aşkın köklü dostluğundan söz ettik.

"ÜLKEDE 500 BİN TÜRK YAŞIYOR"

Sağ olsun Bakan Koenders’da iki ülke arasında dostluğun baki olduğuna inancının tam olduğunu söyleyerek, Hollanda’da yaşayan 500 bin Türk’ü ayırt etmeden kendi öz vatandaşları gibi gördüklerini kabul ettiklerini vurguladı. Biz iş dünyası olarak Türkiye, Hollanda arasında köprü olmak, ilişkilerin rayına oturması için üzerimize düşeni yapmaya devam ettik. Mayıs ayında NETUBA’nın yaptığı organizasyonla Hollanda’nın en büyük şirket temsilcilerini Türk işadamları ile Marmaris’de buluşturduk.”