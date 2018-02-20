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    İşadamı 2 çocuğu için dava açınca hayatının şokunu yaşadı

    Taylan YILDIRIM/İZMİR (DHA)
    20.02.2018 - 11:29 | Son Güncelleme:

    Almanya’da yaşayan işadamı Y.E. (32), eşi B.E.’den boşandıktan sonra 2 çocuğu için ’soybağının reddi’ davası açınca gerçeği öğrendi. Davada 6 ve 8 yaşındaki kardeşlere yapılan DNA testinde yıllardır büyüttüğü çocukların Y.E.’den değil, farklı 2 erkekten olduğu ortaya çıktı. Alman yasalarına göre, 2 çocuğu evlatlıktan çıkaran Y.E., Türk yasalarına göre de çocukların nüfusundan düşürülmesi için tenfiz davası açtı.

    ALMANYA’nın Frankfurt kentinde yaşayan ve hazır gıda ürünleri ticareti yapan işadamı Y.E., kendisiyle aynı yaştaki B.E. ile 2007 yılında hayatını birleştirdi. Zaman içinde çiftin anlaşmazlıkları, 2 çocuğun dünyaya gelmesine rağmen artınca evlilikleri uzun sürmedi. Frankfurt Mahkemesi’nce açılan davada çiftin boşanmalarına karar verildi.

    İKİNCİ DAVADA ŞAŞKINA ÇEVİREN GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

    Boşanma davası kararının kesinleşmesinden sonra Y.E., çocuklarıyla ilgili duyduğu birtakım iddialar üzerine bu kez de ’soybağının reddi’ için yine Frankfurt’ta dava açtı. Açılan dava sonrasında mahkeme heyetinin kararıyla 6 ve 8 yaşında olan 2 çocuk için DNA testi yapıldı. Testin sonuçlarında ise beklenenin aksine 2 çocuğun Y.E.’den değil, farklı 2 erkekten olduğu ortaya çıktı.Bunun üzerine mahkeme, Almanya yasalarına göre çocukların Y.E.’nin nüfusundan düşürülmesine karar verdi. Çocuklar da anneleriyle birlikte hayatlarını sürdürmeye başladı.

    TÜRKİYE’DE DE DAVA AÇTI

    Alman yasalarına göre, hem eşinden boşanan hem de çocukları için ’soybağının reddi’ kararı çıkaran Y.E., Türk yasalarına göre de çocukların halen kendi üzerinde ve mirasçısı olarak görülmesi nedeniyle harekete geçti. Y.E. adına avukat Ayşe Esra Ünlü Polat, aile mahkemesi sıfatıyla Çeşme Asliye Hukuk Mahkemesi’ne ’tenfiz’ davası açtı. Dava sonrasında hem boşandığı eşi B.E.’nin hem de 2 çocuğun, Türkiye’deki yasalara göre de Y.E.’nin nüfusundan düşmüş olacağı belirtildi.  (Tenfiz davası, yabancı mahkeme kararlarının Türkiye'de tanınıp icra edilip edilemeyeceğini inceleyen dava.) 

    Etiketler: İzmir , soybağının reddi davası , DNA testi , tenfiz davası , son dakika
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