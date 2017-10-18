İş yerinde çok işinize yarayacak 4 enerji deposu atıştırmalık

Vanilya ve Bademli Enerji Topları

Malzemeler

1 fincan yulaf, 1/4 fincan badem ezmesi, 1/4 fincan bal, 1/2 fincan badem, 1/2 çay kaşığı vanilya.

Hazırlanışı

Yulafı, badem ezmesini ve balı büyük bir kâsede karıştırın. İçine bademleri ve vanilyayı ekleyin. Karıştırın. Kâseyi buzdolabına koyun ve içindekiler katılaşana kadar bekleyin. Dolaptan çıkarıp küçük toplar halinde şekillendirin.

Muzlu ve Damla Çikolatalı Enerji Topları

Malzemeler

1 fincan yulaf, 1/4 fincan badem ezmesi, 1/4 fincan bal, 1 muz, 1/2 fincan damla çikolata.

Hazırlanışı

Yulafı, badem ezmesini ve balı büyük bir kâsede karıştırın. Muzu püre haline getirip karışıma ekleyin. Damla çkiolatayı ekleyip karıştırın. Kâseyi buzdolabına koyun ve içindekiler katılaşana kadar bekleyin. Dolaptan çıkarıp küçük toplar halinde şekillendirin.

Kuru Üzümlü Enerji Topları

Malzemeler

1 fincan yulaf, 1/4 fincan badem ezmesi, 1/4 fincan bal, 1/4 fincan kuru üzüm, 1/4 fincan iri dövülmüş pekan cevizi, 1/2 çay kaşığı toz tarçın, 1/2 çay kaşığı vanilya, arzu ederseniz biraz tuz.

Hazırlanışı

Yulafı, badem ezmesini ve balı büyük bir kâsede karıştırın. Kuru üzümü, pekan cevizini, tarçını, vanilyayı ve tuzu ekleyip karıştırın. Kâseyi buzdolabına koyun ve içindekiler katılaşana kadar bekleyin. Dolaptan çıkarıp küçük toplar halinde şekillendirin.

Yaban Mersinli Enerji Topları

Malzemeler

1 fincan yulaf, 1/4 fincan badem ezmesi, 1/4 fincan bal, 1/2 fincan kuru yaban mersini, 1/4 çay kaşığı tarçın, 1/2 çay kaşığı vanilya, arzu ederseniz biraz tuz.

Hazırlanışı

Yulafı, badem ezmesini ve balı büyük bir kâsede karıştırın. Yaban mersini, tarçın, vanilya ve kuzu ekleyip karıştırın. Kâseyi buzdolabına koyun ve içindekiler katılaşana kadar bekleyin. Dolaptan çıkarıp küçük toplar halinde şekillendirin.