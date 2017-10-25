İş yerinde 5 dakikada hazırlayabileceğiniz sağlıklı atıştırmalıklar

İşte kısa sürede hazırlanabilen sağlıklı atıştırmalık seçenekleri:
Pratik Sandviç: 2 dilim ekmek, peynir, domates, salatalık, hindi füme gibi malzemelerle kısa sürede lezzetli bir sandviç hazırlayabilirsiniz.
Peynir ve Galeta: Günümüzde kolaylıkla bulunabilen kahvaltılık üçgen peynir ve galeta açlık hissettiğinizde imdadınıza yetişebilecek doyurucu alternatiflerden biri.
Kuruyemişler: Önceden çantanıza atacağınız fındık, badem, ceviz, fıstık, kaju gibi kuru yemişler hem zihinsel performansınıza katkıda bulunacak hem de sağlıklı bir ara öğün alternatifi olacak
Meyveler: Evden çıkmadan yanınıza alacağınız yiyeceklerden biri de kuru ya da taze meyvelerdir. 5 dakikalık molanızda hemen hazırlayabileceğiniz dilimlenmiş taze meyve, kuru kayısı, kuru erik, kuru hurma, yaban mersini tabağı ile ara öğünde acıkmalara son!
Tost: İş yerinde mutfağınız bulunuyorsa kaşarlı tost, domatesli tost gibi seçenekler kurtarıcı sağlıklı atıştırmalıklardır.
Yoğurt: Ağzı kapanabilen kaplarda yanınızda getirebileceğiniz veya kolayca bulup hazır alabileceğiniz bir diğer sağlıklı seçenek ise yoğurt. İçine kahvaltılık gevrek, yulaf ezmesi, meyve ekleyip tüketebilirsiniz.
Çorba: Günümüzde pratik seçenekler her yerde mevcut. Bunlardan biri de hazır çorbalar. Tek kullanımlık bardak çorbalar için tek ihtiyacınız bir bardak sıcak su ve karıştırmak için bir kaşık.
Süt: İster evden getirerek ister hazır alıp iş yerinde stok yaparak açlığınızı süt ile bastırabilirsiniz. Ayrıca içine tarçın veya kakao ekleyerek tatlı ihtiyacınızı bastırabilir, değişik lezzetler elde edebilirsiniz.
Malzemeli Ekmekler: Her ekmek satış noktasında bulunabilen bol malzemeli top ekmekler tek başına veya yanında bitki çayı ile oluşturabileceğiniz pratik bir ara öğün.
Kefir: Özellikle bağırsak florasını olumlu etkileyen kefir kolay taşınabilir olması ile iş yerinde de kurtarıcı oluyor. Sade veya meyveli seçenekleri ile iş yerinde yulaf ezmesi veya kahvaltılık gevrek ekleyerek de tüketebileceğiniz sağlıklı bir alternatif.
Kişisel farkındalığınızı arttıracak, bilgi kazanmanızı sağlayacak, ama bu esnada bütçenize çok fazla zarar vermeyecek şeyler planlamalısınız. Tüm...Koç Burcu - Bugün
Başarınızı diğerleriyle de kutlayabilirsiniz. Bilgi toplamalı, bilgilerin gerçekliğinden emin olmalı ve başladığınız işleri bitirmelisiniz. Fark yaratmak istiyorsanız,...Boğa Burcu - Bugün
Evinizde ve özel ilişkilerinizde yapacağınız değişiklikler duygusal anlamda istikararı sağlayabilir. İş birliğine açık olmanız durumunda, evinizi veya yaşadığınız yeri...İkizler Burcu - Bugün
Önemli detayları atlamadığınızdan emin olun. İstediğinizi açık açık ortaya koymak işe yarar çözümler üretmenizde size yardım edebilir....Yengeç Burcu - Bugün
Duygusal anlamda motive bir gündesiniz. Yanlış nedenlere dayalı değişiklikler yapmak doğru olmayabilir. Olayları doğru değerlendirmeli, daha alçak...Aslan Burcu - Bugün
Sahip olduğunuzdan daha fazla paranız varmış hissine kapılmayın ve aşırı harcamalardan kaçının. Sizi motive eden kişilerle görüşebileceğiniz bir hafta...Başak Burcu - Bugün
Bu hafta sonu, önemli kişisel değişiklikler yapmanız durumunda kendinizi çok iyi hissedebilirsiniz. Sizi bekleyen güzel bir gelecek varken lüzumsuz...Terazi Burcu - Bugün
Dış etkilere bağlı duygusal durumlarla uğraşabileceğiniz bir hafta sonundasınız. Bazı kişilerin yapacağı son dakika değişiklikleri sizi asıl uğraşmanız gereken işlerden...Akrep Burcu - Bugün
Duyduğunuz her şeye inanmamalısınız. Belli anlaşmalar yapmadan ya da bazı sözler vermeden önce, kendi araştırmanızı bizzat yapmanızda fayda var. Bu hafta sonu, elinize...Yay Burcu - Bugün
Endişelerinizi dile getirerek olaylara netlik kazandırabilir ve doğru kararlar alabilirsiniz. Eviniz ve ailenizle bağlantılı konularla ilgilenirken daha sorumlu davranmalısınız....Oğlak Burcu - Bugün
Çok fazla bilgi paylaşımı size ters şekilde geri dönebilir ve size bazı bedeller ödetebilir. Bu hafta sonu, sevdiğiniz kişilerle ilişkilerinizi...Kova Burcu - Bugün
Bu hafta sonu, bazı işleri ele alış veya uygulayış biçiminizi ya da bilgi edinme ev haber alma yöntemlerinizi gözden geçirebilirsiniz. Bu sayede kendinizi...Balık Burcu - Bugün