İş yerinde 5 dakikada hazırlayabileceğiniz sağlıklı atıştırmalıklar

İşte kısa sürede hazırlanabilen sağlıklı atıştırmalık seçenekleri:

Pratik Sandviç: 2 dilim ekmek, peynir, domates, salatalık, hindi füme gibi malzemelerle kısa sürede lezzetli bir sandviç hazırlayabilirsiniz.

Peynir ve Galeta: Günümüzde kolaylıkla bulunabilen kahvaltılık üçgen peynir ve galeta açlık hissettiğinizde imdadınıza yetişebilecek doyurucu alternatiflerden biri.

Kuruyemişler: Önceden çantanıza atacağınız fındık, badem, ceviz, fıstık, kaju gibi kuru yemişler hem zihinsel performansınıza katkıda bulunacak hem de sağlıklı bir ara öğün alternatifi olacak

Meyveler: Evden çıkmadan yanınıza alacağınız yiyeceklerden biri de kuru ya da taze meyvelerdir. 5 dakikalık molanızda hemen hazırlayabileceğiniz dilimlenmiş taze meyve, kuru kayısı, kuru erik, kuru hurma, yaban mersini tabağı ile ara öğünde acıkmalara son!

Tost: İş yerinde mutfağınız bulunuyorsa kaşarlı tost, domatesli tost gibi seçenekler kurtarıcı sağlıklı atıştırmalıklardır.

Yoğurt: Ağzı kapanabilen kaplarda yanınızda getirebileceğiniz veya kolayca bulup hazır alabileceğiniz bir diğer sağlıklı seçenek ise yoğurt. İçine kahvaltılık gevrek, yulaf ezmesi, meyve ekleyip tüketebilirsiniz.

Çorba: Günümüzde pratik seçenekler her yerde mevcut. Bunlardan biri de hazır çorbalar. Tek kullanımlık bardak çorbalar için tek ihtiyacınız bir bardak sıcak su ve karıştırmak için bir kaşık.

Süt: İster evden getirerek ister hazır alıp iş yerinde stok yaparak açlığınızı süt ile bastırabilirsiniz. Ayrıca içine tarçın veya kakao ekleyerek tatlı ihtiyacınızı bastırabilir, değişik lezzetler elde edebilirsiniz.

Malzemeli Ekmekler: Her ekmek satış noktasında bulunabilen bol malzemeli top ekmekler tek başına veya yanında bitki çayı ile oluşturabileceğiniz pratik bir ara öğün.

Kefir: Özellikle bağırsak florasını olumlu etkileyen kefir kolay taşınabilir olması ile iş yerinde de kurtarıcı oluyor. Sade veya meyveli seçenekleri ile iş yerinde yulaf ezmesi veya kahvaltılık gevrek ekleyerek de tüketebileceğiniz sağlıklı bir alternatif.