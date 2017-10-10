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İş-Yaşam Rusya'dan ithal edilen 7 ürüne onay şartı

Hürriyet Haber
10.10.2017 - 13:41 | Son Güncelleme:

Türkiye, Rusya'dan ithal ettiği ve aralarında ayçiçek yağı ile buğday gibi ürünlerin de bulunduğu 7 kalem ürün için ataşelik veya müsteşarlık onayı getirdi. Bundan böyle Rusya'dan ithal edilecek bu ürünler, faturalarında Türk makamlarının kaşesi olmadan yurda giriş yapamayacak

Rusya'dan ithal edilecek ürünlere getirilen onay şartı, adi buğday, ham ayçiçek yağı, mısır, kuru bezelye, çeltik, ayçiçeği küspesi ve makarnalık buğdayı kapsıyor.

Uygulamanın dün itibariyle başladığı öğrenilirken, bu tarihten önce yüklenmiş veya sevk işlemleri başlatılmış ürünlerde onay şartı aranmayacak.

Öte yandan söz konusu kararın ardından Gümrük ve Ticaret Bakanlığı da ilgili bölge müdürlüklerine 'Rusya fatura onayı' konulu resmi bir yazı göndererek, Rusya Federasyonu menşeili veya çıkışlı ürünlerin ithalatında sevk ülkesine bakılmaksızın Ticaret müşavirliği/ataşeliği onaylı fatura aranması gerektiğine dikkat çekildi.

KARARIN GEREKÇESİ NE?

Rusya'dan ithal edilen 7 kalem ürüne onay şartının neden getirildiği ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak bu kararla ilgili iki gerekçenin üzerinde duruluyor. Bunlardan ilki ithalatın daha sıkı bir şekilde kayıt altına alınıp izlenmesi ve Rusya'dan gelecek ürünlerde kalite standartlarının daha yakından takip edilmesi.

Dış ticaret çevreleri ise söz konusu kararın, Rusya'nın Türkiye'den önümüzdeki dönemde yapacağı domates ithalatı için sadece 9 firmaya yetki vermesine karşı bir hareket olduğunu iddia ediyor.

Etiketler: Rusya , İthal , Rusya fatura onayı
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