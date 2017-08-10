İş yapış şekilleri artık değişiyor

Kağıda dayalı süreçlerin yerini artık dijital platformlardan yürütülen işlemlerin aldığını belirten Kürşad Demirkol, “Dijital kanallarla desteklenen işlemlerde şubedeki müşterilerin işlem sürelerinin kısaldığını görüyoruz. Genel olarak dijitalleşmenin bir sonucu olarak şubede daha çok hizmeti daha verimli bir şekilde sunmak mümkün. En önemlisi ise tüm bu gelişmeler hem şube çalışanları hem de müşteriler açısından memnuniyeti artırıyor.Ülkemizde mobil bankacılık kullanımı özellikle son birkaç yılda ciddi bir gelişim gösterdi. Bu süreçte dijital bankacılıkta öncelikle tecrübe edilen kanal olan internet şubesi, tahtını mobil bankacılığa bıraktı. Artık müşteriler bir banka ile çalışmaya başladığı anda mobil bankacılık uygulamalarını kullanmaya başlıyor. Bankacılık sektöründe dijital bankacılık üzerine yapılacak yatırımlar özellikle son yıllarda doğal bir zorunluluk haline geldi. Bir bankanın dijitalleşmeye direnç göstermesi günümüzde mümkün değil. Önümüzdeki dönemlerde de Türkiye’de de bankacılık sektöründeki teknolojik yatırımların daha da arttığını, her yeni teknolojinin bankacılık sektöründe karşılığını bulduğunu göreceğiz. Dijital etkileşim yolcuğunda klavye ve farenin yerini artık parmaklarımız aldı, işlemleri dokunarak yapıyoruz. Bu yavaş yavaş yerini sesli etkileşime bırakacak. Biyometrik kontrollerin daha sık kullanılmaya başlandığını göreceğiz. Dolayısıyla bankacılığın geleceğini zenginleştirilmiş mobil etkileşimleri şekillendirecek diyebiliriz” dedi.

VAKİT KAYBI İSTEMİYORLAR

Henüz küçük yaşlarda mobil ile tanışan ve birçok ihtiyacını mobilden gidermeye alışık Z kuşağının müşterileri için bir banka ile tanışmak demek olduğunun altını çizen Kürşad Demirkol, “Aynı zamanda mobil bankacılık uygulamaları ile de tanışmak demek. Hatta daha da ileri giderek banka seçimlerini X ve Y kuşağının aksine, Z kuşakları için bankaların mobil bankacılık uygulamaları etkiliyor diyebiliriz. Bütün işlemlerini uygulamalar aracılığıyla yapmak istiyorlar ve şubeye gitmek ile vakit kaybetmek istemiyorlar. Mobil bankacılık uygulamarından beklentileri oldukça yüksek. Türkiye’de günümüz mobil bankacılık uygulamalarının fonksiyonları düşünüldüğünde Z kuşağının beklentilerinin büyük ölçüde karşılandığı söylenebilir” ifadelerini kullandı.

KULLANICI SAYISI ARTIYOR

TBB istatistik verilerine göre Mart 2017 itibarıyla Türkiye’de 22 milyon mobil bankacılık kullanıcısı var ve son bir yılda yüzde 61 oranında bir gelişim göstererek bu seviyeye gelmiş durumda. Kürşad Demirkol, “Artış oranı da gösteriyor ki Türkiye’de halen mobil bankacılık ile tanışacak çok müşterimiz var. İş yapış şekillerinin değişmesi ve dijitalleşmesi, mobil bankacılık ile tanışmayı erteleyen müşterilerimizi de hızlandıracak gibi görünüyor. QNB Finansbank olarak 3 müşterimizden 1’i dijital, 2017 sonunda 2 müşterimizden birinin dijitali kullanıyor olmasını bekliyoruz. Çalışmalarımıza bu doğrultuda devam ediyoruz” dedi.