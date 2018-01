İş veriminizi artıracak 6 uygulama

Dijital iletişimin hayatımızda her geçen gün daha fazla yer kapladığı bir gerçek. İş hayatında da dijital araçların kullanım alanı giderek artıyor. İş verimliliğini artıran ve planlama becerisini yükselten bazı dijital uygulamalar ofis çalışanlarının yeni favorileri arasında.

İşte iş verimliliğini artıran uygulamalar;

Yapılacaklar listesi halinin dijital versiyonu olan Todoist ile hem mail hesaplarınıza daha kolay erişim sağlayabilir hem de uygulamayı kişisel ajandanız gibi kullanabilirsiniz. Toplantılar, önemli görüşmeler veya bitirilecek işler gibi tüm detayları uygulamada sayesinde kolayca takip etmek mümkün. Uygulama ile birlikte hem hayatınız kolaylaşıyor hem de yapılacak işlerinizi düzene koyabiliyorsunuz.

Not alma ve arşivleme uygulamaları arasında en popülerlerinden biri olan Evernote iş hayatında oldukça işinize yarayacak. Her konuda not açabileceğiniz uygulamada ayrıca notlara link, görsel ve tablolar da ekleyebilirsiniz. Seyahatleriniz sırasında notlarınızı görüntüleyebilirsiniz. Uygulamayı iki cihazda birden kullanmak için ise bir üst üyeliğe geçmeniz yeterli.

Google chrome extension uygulaması olan Momentum adeta bir hatırlatıcı niteliğinde işlev görüyor. Güzel bir fotoğrafla ve anlamlı sözler eşliğinde size yapmanız gerekenleri hatırlatan uygulama planlı ve organize bir şekilde hareket etmek isteyenlere hitap ediyor.

Dijital ve sosyal medya işi ile ilgilenenlerin vazgeçilmez uygulamalarından olan Canva sosyal medya tasarım şablonları ve yüzlerce görsel ile işi içerik olanların imdadına yetişiyor. Sosyal medyada kaliteli görseller oluşturmak isteyenlerin en çok tercih ettiği uygulama etkileşim sayısını da artırmada yardımcı.



5. Mailchimp

İşi pazarlama olanlar için harika bir uygulama olan Mailchimp ile organize bir e-posta pazarlama çalışması gerçekleştirmek mümkün. E-posta çalışmalarının raporlarını da alabileceğiniz uygulamada 2000 kişiye kadar ücretsiz e-posta gönderimi yapabilir ve iş verimliliğinizi artırabilirsiniz.

Hootsuite

Sosyal medya uzmanlarının iş verimliliğini artıran uygulamaların başında gelen Hootsuite içeriklerin zaman yönetimi konusunda istenilen ayarlamaları yapmaya imkan tanıyor. Sosyal medya çalışmalarının geri dönüşlerini de izleyebileceğiniz uygulamada çeşitli analiz araçları da mevcut. Uygulama ilk 30 gün ücretsiz olarak kullanılabiliyor sonrasında ise uygulamaya üye olmak gerekiyor.