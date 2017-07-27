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İş ve tarım makinelerine hızlı hizmet

Hürriyet Haber
27 Temmuz 2017 - 22:19Son Güncelleme : 27 Temmuz 2017 - 22:19

TEMELLERİ 1976 yılında atılan Aydınonat Yedek Parça’nın ana faaliyet konusunun, ağır iş makineleri, forkliftler ve tarımda kullanılan makinalar için yedek parça üretimi ve temini yapmak olduğunu söyleyen şirket yetkilileri, “İş ve tarım makinelerinin disk ve pleytleri başta olmak üzere her türlü yedek parça temini firmamız tarafından hızlı bir şekilde gerçekleştirilir. Şirketimizin kalite politikasının temelini, istenilen nitelik ve kalitedeki ürünü, müşteri memnuniyetini ön planda tutan, güvene dayalı bir ticaret anlayışı ile üretmek ve satmak oluşturuyor." dedi

Yetkililer, "Şirketimiz bünyesinde her türlü iş ve tarım makineleri için, çelik, sinter bronz, grafitli, kağıt yüzeyli, elastomer ve molybden, şanzıman, dönüş, debriyaj, fren disk ve pleytleri bulunuyor. 40 yılı aşkın deneyim ve güvencemiz ile de kendimizi pazara kanıtladık. Aydınonat olarak öncelikli hedefimiz müşteri memnuniyetidir. Bu anlamda ürünün tedarik edilmesinden son kullanıcıya ulaşmasına kadar tüm aşamalarda müşteri istek ve ihtiyaçlarını gözeten bir hizmet anlayışı ile çalışıyoruz. Bunun için müşteri sorunlarına ve şikâyetlerine en kısa sürede cevap verebiliyoruz” dedi.

Etiketler: Aydınonat Yedek Parça , forklift , gazetehaberleri
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