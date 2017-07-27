İş ve tarım makinelerine hızlı hizmet

Yetkililer, "Şirketimiz bünyesinde her türlü iş ve tarım makineleri için, çelik, sinter bronz, grafitli, kağıt yüzeyli, elastomer ve molybden, şanzıman, dönüş, debriyaj, fren disk ve pleytleri bulunuyor. 40 yılı aşkın deneyim ve güvencemiz ile de kendimizi pazara kanıtladık. Aydınonat olarak öncelikli hedefimiz müşteri memnuniyetidir. Bu anlamda ürünün tedarik edilmesinden son kullanıcıya ulaşmasına kadar tüm aşamalarda müşteri istek ve ihtiyaçlarını gözeten bir hizmet anlayışı ile çalışıyoruz. Bunun için müşteri sorunlarına ve şikâyetlerine en kısa sürede cevap verebiliyoruz” dedi.