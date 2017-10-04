İş Sanat’ta 18. sezon başlıyor

2000 yılından bu yana dünyaca ünlü sanatçıların konser ve performanslarına ev sahipliği yapan, yenilikçi ve özgün projelerle şimdiye kadar yüz binlerce sanatseveri ağırlayan İş Sanat, kapılarını 3 Kasım’da açıyor. Mayıs 2018’e kadar sürecek 18. sezonda sanatseverleri, klasik müzikten caza, dünya müziğinden dans gösterilerine, yerli projelerden şiir dinletilerine ve çocuk etkinliklerine uzanan festival tadında renkli bir program bekliyor.

Filiz Ova: “Planlarken dahi heyecan duyduğumuz bir program hazırladık”

İş Sanat’ın Sanat Yönetmeni Filiz Ova, “Planlarken dahi heyecan duyduğumuz bir program hazırladık. Sanat dünyasının yakından takip ettiği isimleri özel projeleriyle sahnemizde ağırlayacağız. Sanatseverlerin ve izleyicilerimizin ilgisi ile yine çok keyifli bir sezon olacağına inanıyoruz” dedi.

Sanat tutkunlarının heyecanla beklediği 18. sezon, 3 Kasım’da, Eivind Gullberg Jensenyönetimindeki Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ile açılacak. Soprano Mari Eriksmoen ile birlikte İş Sanat’ın Parlayan Yıldızlar serisindeki performanslarıyla hafızalarda yer eden genç sanatçılar Umut Sağlam (çello) ve Yiğit Karataş (keman) açılış konserinin solistleri olacak.

Biletler 12 Ekim’de satışta

Klasik müzik ve caz konserleri ile dünya müziği ve dans gösterilerinden seçili konserlerin biletleri, 12 Ekim, Pazartesi günü satışa sunulacak. Ayrıca kasım ayı etkinliklerinin biletleri de aynı günden itibaren satın alınabilecek. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi yerli projeler, dünya müziği konserleri ve çocuk etkinliklerinin biletleri aylık olarak satılacak. İş Sanat’ta etkinlikler yine 20.30’da başlayacak, çocuk etkinliklerinin saati ise 15.00 olacak.

Dünyanın dört bir yanından ödüllü solistler, köklü topluluklar…

İş Sanat, klasik müzik dünyasının seçkin toplulukları ile sahnelerin aranan solist ve virtüözlerini nitelikli programı kapsamında bir araya getiriyor.

* 20. yüzyılın ikinci yarısının en büyük kemancılarından biri olarak kabul edilen Grammy ödüllü sanatçı Pinchas Zukerman, Avrupa’nın en köklü oda topluluklarından biri olan Camerata Salzburg eşliğinde 7 Aralık, Perşembe akşamı İş Sanat sahnesine konuk olacak.

* Maestro John Rigby yönetimindeki Johann Strauss Orkestrası, İngiliz tenor Nicky Spence ve soprano Corinne Cowling eşliğinde 2018 yılbaşı özel programıyla dinleyicilere muhteşem bir Viyana gecesi yaşatacak. Romantik valsler ve eğlenceli polkaların seslendirileceği bu coşku dolu konseri kaçırmak istemeyenler 4 Ocak, Perşembe akşamını ajandalarına şimdiden not edebilirler.

* İş Sanat, 9 Ocak, Salı akşamı iki yıldız solisti Zürih Oda Orkestrası eşliğinde bir araya getirecek. Günümüzün en önemli akordeon sanatçılarından Richard Galliano ve iki Echo Klassik ödüllü Alman keman sanatçısı Arabella Steinbacher kulaklarınızın pasını silecek bir konsere imza atacak.

* Kuşağının dikkat çeken piyanistlerinden Lars Vogt, 2015 yılında müzik direktörlüğü görevini üstlendiği ve The Guardian’ın ’Britanya’nın en iyi oda orkestrası’ dediği Royal Northern Symphony ile 27 Nisan, Cuma akşamı ilk kez İş Sanat sahnesinde olacak.

* Piyano repertuvarına getirdiği olağanüstü yorumların yanı sıra doğaçlama yeteneğiyle de adından söz ettiren, iki Echo Klassik ödüllü Gabriela Montero, Birleşik Krallık’ın önde gelen yaylı orkestralarından Scottish Ensemble eşliğinde 15 Mayıs, Salı akşamı sahne alacak.

Caz tutkunlarını heyecanlandıracak konserler

İş Sanat, İstanbullu cazkoliklerin kaçırmak istemeyeceği konserle caz sahnesinin önemli isimlerini ağırlamaya devam ediyor.

* Diskografisine sığdırdığı 10 albüm ile platin satış rakamlarına ulaşan, Grammy ödüllü İsveçli besteci ve şarkıcı Lisa Ekdahl, 23 Kasım, Perşembe akşamı İstanbullu hayranları ile buluşacak.

* Büyüleyici sesiyle yeni dönem caz vokallerinin arasından sıyrılan Hailey Tuck, 15 Şubat, Perşembe akşamı ilk kez İstanbullu hayranları ile buluşacak. Konserde sanatçıya caz müzik dünyasının güçlü isimleri Eric Harland (davul), Joe Sanders (bas) ve Rick Simpson (piyano) eşlik edecek.

Dünya müziğinin divaları İş Sanat’ta

İş Sanat, Ege ve Akdeniz kıyılarının büyüleyici kadın seslerini konuk edecek.

* Tutkuyla seslendirdiği aşk şarkılarıyla ülkemizde geniş bir hayran kitlesine sahip olan Latin Grammy ödüllü İspanyol şarkıcı Buika, “Para mi” albümünün dünya turnesi kapsamında 19 Aralık, Salı akşamı bir kez daha İş Sanat sahnesinde olacak.

* Ege’nin karşı kıyılarının güzel sesi Glykeria, Ferzan Özpetek’in Serseri Mayınlar filminde seslendirdiği 50 Mila şarkısıyla hafızalara kazınan Nina Zilli ve Las Migas Flamenko topluluğu ile İspanyol müzik dünyasında hızla yükselen, Avrupa, Meksika, Arjantin ve Brezilya’da da sahne alan Silvia Peréz Cruz İş Sanat’ın dünya müziği serisi kapsamında sahne alacak diğer isimler arasında…

Dansın süperstarı ve sıra dışı isimlerinden yenilikçi projeler

* Parlak bale kariyerine sayısız ödül sığdıran ve modern dansın süperstarlarından biri olan Carlos Acosta, yepyeni topluluğu Acosta Danza ile Saddler’s Wells’teki prömiyerlerinin ardından 7- 8 Kasım tarihlerinde İş Sanat’ta iki gece üst üste görsel bir şölen sunacak.

* İki Fransa Şampiyonluğu, bir Avrupa Şampiyonluğu ve üç Dünya Şampiyonluğu bulunan Lyon merkezli dans topluluğu Pokemon Crew, “Ve… Perde!” başlıklı gösterisiyle İş Sanat’ta. Topluluğun sinema ve hip hop dünyasını bir araya getireceği çok özel performansını kaçırmamak için 26 Nisan, Perşembe akşamını şimdiden not edebilirsiniz.

İş Sanat sahnesine özel kaçırılmayacak yerli projeler

İş Sanat, her zevke hitap eden programında Türkiye’nin en sevilen sanatçılarını tekrarı olmayan, özgün projelerde bir araya getirmeye devam ediyor.

* Mevlana’dan Aşık Veysel’e Anadolu ozanlarının türkülerini hiç böyle dinlemediniz. Piyanist ve besteci Tuluğ Tırpan’ın müzik direktörlüğünü üstlendiği ve Mevlana Senfonik Şiir adlı bestesini de seslendireceği projede Vienna Classical Players, Okan Yalabık, Zara, Erdal Erzincan ve neyzen Burcu Karadağ birlikte sahne alacak.

* Sıra dışı ses rengi, besteleri ve geniş repertuvarıyla dikkat çeken Cem Adrian ve alternatif müziğin sevilen seslerinden Ceylan Ertem Neşet Ertaş türkülerini yorumlayacakları çok özel bir proje için bir araya gelecek.

* Sinema Senfoni Orkestrası ve Göksel ile Beyaz Perdeden Sahneye Türk Filmlerinden Şarkılar,

* Çalgı Çengi, Polis, Leyla ile Mecnun gibi birçok film ve diziye bestelediği eserlerle Mehmet Erdem ve sürpriz konukları,

* Hüsn-ü Dream adlı yeni albümünün ilk konseri ile klarnetin usta ismi Hüsnü Şenlendirici ve yakın dostu Halil Sezai,

daha önce tanık olmadığınız performanslarıyla İş Sanat’ta olacak.

Sözcüklerin ve notaların buluştuğu şiir ve hikâye dinletileri

Yıllar içinde İş Sanat’ın vazgeçilmezlerinden biri haline gelen, müzikle edebiyatın iç içe geçtiği dinleti serisi yepyeni düzenlemeler ile 18. sezonda da sürecek. Genç izleyicilerin dinletilere gösterdiği yoğun ilgiden dolayı bu sezon ilk kez, öğrenciler için öğlen matineleri düzenlenecek.

* Seride Nâzım Hikmet, Gülten Akın, Behçet Necatigil, Orhan Veli dizeleri, İstanbul ve aşk şiirleri, Sait Faik hikâyeleri usta oyuncular tarafından seslendirilecek.

Çocuklar,masalların ve icatların renkli dünyasında yolculuğa çıkacak

Önemli misyonlarından birini geleceğin sanatseverlerini yetiştirmek olarak belirleyen İş Sanat, çocukların sanat, müzik ve bilimle ilgili yeni bilgiler öğrenirken eğlendikleri oyunlarla hem miniklerin hem de ailelerin gönlünü kazanıyor. İş Sanat bu sezon Serdar Biliş’in yönetmenliğini üstlendiği, yazarları arasında Yekta Kopan ve Muharrem Buhara’nın yer aldığı Bilindik Masalların Yeni Kahramanları ile çocukları masalların renkli dünyasına götürecek. Geçtiğimiz yıl kapalı gişe oynayan, sevilen oyuncular Tuba Ünsal, İbrahim Selim, Ata Berk Mutlu, Sercan Badur, Yeliz Kuvancı ve Hayal Köseoğlu’nun yer aldığı Fantastik Hikâyeler Makinesi bu sezon da devam edecek.

Genç sanatçılar Millî Reasürans’ta parlamaya devam edecek

Genç müzisyenlerin yoğun ilgileri sonucunda İş Sanat çatısı altında, bu sezon yine on iki parlayan yıldızın konseri Millî Reasürans’ta gerçekleştirilecek. Yeni sezonun Parlayan Yıldızlar’ı kasım ayında açıklanacak. Parlayan Yıldızlar serisinin en parlak yıldızına, geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da Soylu Ailesi tarafından Meriç Soylu ödülü verilecek.

Programımızdan seçeceğiniz her 5 etkinlik için %10 indirim

18. sezonunda İş Sanat’ta en sevdiğiniz klasik ve caz konserleri ile dans gösterileri ve dünya müziği konserlerini bir araya getirerek biletlerinizi kombine edebilirsiniz. Seçeceğiniz her 5 etkinliğin biletlerine %10 indirimle sahip olabilirsiniz.

Müdavimlerinin ilgiyle takip ettiği konserlerin biletleri, İş Sanat Ana Gişesi’nden ve Biletix üzerinden 12 Ekim, Perşembe gününden itibaren temin edilebilir.