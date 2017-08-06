İş makinesi hastanesi

KAZAKİSTAN Karaganda’da dünya devi Caterpillar (CAT) ile güç birliği yaparak iş makinelerine servis ve hizmet sunan bir tesis açan Borusan Grubu’nun distribütörlük şirketi Borusan Makine ve Güç Sistemleri, 2017 sonuna kadar Ankara’da ve İstanbul’da Komponent Revizyon Merkezleri açmaya hazırlanıyor. Kazakistan’daki uygulamalarıyla distribütörü olduğu inşaat ve madencilik ekipmanları üreticisi Caterpillar tarafından ‘en iyi uygulama’ programı seçilen Borusan Makine ve Güç Sistemleri’nin İcra Kurulu Başkanı Özgür Günaydın, şirketin Kazakistan, Gürcistan, Azerbaycan ve Rusya’da operasyonlar yaptığını, Ankara’da ve İstanbul’da 400 kişiye istihdam sağlanacağını söyledi.

ARAÇLARA YAKIN TAKİP

Borusan Makine ve Güç Sistemleri’nin 400 iş makinesinin İstanbul’daki 3’üncü havalimanı inşaatında çalıştığını ifade eden Özgür Günaydın, “Normalde iş makineleri günde 8 saat çalışır, ancak 3’üncü havalimanında madenden fazla çalışıyor makineler. 2 milyar metreküp toprak hareketi yaşanıyor bölgede. Günde 1 milyon metreküpün üzerinde toprak hareketi oluyor. Araçları yakından takip ediyoruz” diyor. Açılacak merkezler ile başta 3’üncü havalimanı olmak üzere madenler, yol ve dev projelere hizmet iş makinelerine hizmet verilecek.

2.5 MİLYONLUK KAMYON

Borusan Makina ve Güç Sistemleri’nin 12 yıldır 22 lokasyonda yaklaşık 800 kişilik bir ekiple hizmet verdiğinin altını çizen Özgür Günaydın, “Karaganda’da yılda 365 gün günde 22 saat çalışan araçların var. Bölgede 99 farklı madenin çıkıyor. Dünyanın madencilikte önde gelen şirketlerine hizmet veriyoruz. Madencilikte kullanılan 150 ton taşıyan kamyonların birinin değeri 2.5 milyon dolar. Bu araçlardaki hasar madendeki tüm işlerin aksamasına neden olabiliyor. Bu yüzden de Borusan ve CAT işbirliğiyle kurulan sistemde her araç dijital olarak da takip ediliyor. Erken uyarı sistemleri sayesinde verimlilik yakalanıyor. Bu bölgede hurdalara da hayat veriyoruz. Merkezlerde yenilenen ürünler iyileştirilen modifikasyonlar sayesinde iyi performans sergiliyor. 2011 yılında kurulan Kazakistan Komponent Revizyon Merkezi, 2016 yılında CAT sertifikasını aldı ve Caterpillar tarafından dünyanın en iyi tesislerinden biri olarak seçildi. Halen Avrupa, Asya ve Afrika’daki tek Komponent Revizyon Merkezi olarak faaliyetlerimizi sürdürüyoruz” dedi.

CİROSU 38 MİLYAR DOLARA GERİLEDİ

BORUSAN Makine ve Güç Sistemleri’nin 2016 cirosu 850 milyon dolara ulaştı. Caterpillar’ın 2016 cirosu ise 38.5 milyar dolar Caterpillar’ın bundan 3 yıl önceki cirosu 65 milyar dolardı. Madencilikte son 2 yıldır yaşanan sorunlardan dolayı şirketin cirosu geriledi. Borusan’ın Türkiye’nin dışında, Azerbaycan, Gürcistan, Kırgızistan, Kazakistan ve Rusya’nın da distribütörü konumunda.

1200 METREDE İNSANSIZ ARAÇ

MADENLERDE insansız araçların da kulanılacağını belirten Özgür Günaydın, “Caterpillar’ın ürettiği otonom kamyonlar geliyor. Sistemin sürekli denetlemesi gerekiyor. Yeni teknolojiler çok önemli. Kazakistan’da yerin 1200 metre altında çalışan insansız araçlar var” diyor.

KAZAKİSTAN’DA DEV BULUŞMA

KARAGANDA Kazakistan’ın dördüncü büyük şehri. Dünyanın en önemli maden şehirlerinden biri. Dünyanın dev şirketlerinin maden işletmelerinin olduğu bir bölge. Hintli, Kanadalı, Alman birçok dev şirket bölgede faaliyet gösteriyor.