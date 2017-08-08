İş hayatınıza çok yarayacak dinleme becerisini geliştirmenin 5 yolu

1- Önyargılarınızdan kurtulun
Birini dinlemek konusundaki önceliğimiz o kişiye ne kadar saygı duyduğumuzla ilgilidir. Ancak bu iş hayatında çok pozitif sonuçlar doğurmayabilir. Sırf saygı duymadığınız ve içten içe hoşlanmadığınız birini dinlemek istemiyorsunuz diye işinizle ilgili önemli bir ayrıntıyı kaçırabilirsiniz. Bu nedenle önyargılarınızdan sıyrılın ve konsatre olun.
2- Telefonunuzu masaya koymayın
Günümüzün en büyük problemlerinden biri de her yere olduğu gibi toplantılara da telefonlarımızla girmemizdir. Bu telefonlar ciddi birer dikkat dağıtıcılardır ve sıkıldığımız anlarda sarıldığımız çıkış yolumuzudur. Bu nedenle konuşmacıya odaklanmak yerine telefonumuza bakmayı tercih ederiz. Ancak bu hem dışarıdan oldukça itici görünür hem de konsantrasyonunuzu dağıtır.
3- Konuşmaya katılın
Birini dinlerken -eğer mümkünse- bu sohbete katılmaya çalışmak sizi konuya daha müdahil hissettirebilir. Bu nedenle fikrinizi söylemekten ve katılımcı olmaya çalışmaktan çekinmeyin. Bu sayede konuyu daha canla başla dinler ve konuşmacının da ilgisini çekmiş olursunuz. Merak etmek sizi iyi bir dinleyici yapar.
4- Dinlemenin nimetlerine inanın
İşyerinde iyi bir dinleyici olarak tanınmak her şeyi ilk önce sizing dinleyeceğiniz anlamına gelir. Bu da sizi güvenilir ve sağlam bir insan yapar. Bu nedenle bu özelliğinizi geliştirmek için her türlü konuyu büyük küçük demeden dinlemeye gayret gösterin. Bir süre sonra konsantrasyonunuzun arttığını ve her şeyden öncelikle sizin haberdar olduğunuzu farkedeceksiniz.
5- Sizi ilgilendiren bölümlere odaklanın
Bir şeyi dinleyebilmeniz için sizi ilgilendiren bir şeyden bahsediyor ya da ilginizi çekiyor olması lazım. Karşınızda hiç böyle bir konu olmasa bile en hoşuna giden yerlere ve bölümlere odaklanın. Sizin hayatınıza dokunan, işinize yarayacak bir şey mutlaka vardır. Dinlemekten kopmamak için bu bölümlere yoğunlaşmak pratik bir yöntemdir.
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