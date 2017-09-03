İş hayatında sosyal network dersi veren diziler

İş başarısının önemli göstergelerinden biri olan sosyal network, ilişki ağlarının gelişmesi anlamına geliyor. İşteki yaratıcılık ve ilerlemede önemli katkısı olan ilişki ağları artık dizilere de esin kaynağı oluyor. Tv dizilerini izleyerek sosyal network yöntemlerini keşfetmek mümkün.

İşte sosyal network dersi veren diziler;

Mad Men

Mad Men özellikle satış ve pazarlama alanında çalışanların izlemesi gereken diziler arasında. Don Draper'ın akılalmaz satış stratejileri adeta bir ders niteliğinde izleyiciye sunuluyor. Network konusunda başarılı olma sırlarını da bulabileceğiniz dizi izlenme oranlarıyla da başarısını kanıtlıyor.

Friends

Manhattan'da yaşayan 6 kişinin arkadaşlık ilişkilerini konu alan dizi, eski ama izlenmesi gereken yapımlardan biri. Friends, sosyal ilişkilerde nasıl ilerleneceği hakkında eğlenceli ve keyifli dersler veriyor.

Breaking Bad

Breaking Bad, network ağı geliştirme ve doğru bağlantılar kurma konusunda pek çok tüyo sunuyor. Yasadışı olayları konu alsa da network kurmanın önemini başarılı bir şekilde gözler önüne seriyor.

Criminal Minds

İnsan davranışları ve analiz etme gücü konularında önemli bilgiler edinebileceğiniz Criminal Minds dizisi iş hayatında analiz etme yöntemlerinizi geliştirebileceğiniz stratejilerle dolu.

Game of Thrones

Efsaneleşmiş dizilerden biri olan Game of Thrones'da, sosyal network kurma yolları taht kavgaları üzerinden işleniyor. Network oluşturma ve bu konuda başarılı olma sırlarını diziyi izleyerek iş hayatınızda kullanabilirsiniz.





The Office

İş hayatını konu alan eğlenceli dizi The Office, iş yerindeki iletişimin önemini vurgulayan bir dizi. İlişkiler ağı oluşturmanın temelinde yatan başarılı iletişim tüyolarını dizide bulabilirsiniz.

The Newsroom

Dizide yer alan haber ve habere ulaşmada kullanılan metodları izlemek oldukça faydalı iş bağlantıları ve iletişim dersleri almanızı sağlayabilir. İletişim becerilerini incelikli bir şekilde ele alan dizi izlenmesi gerekenler arasında.

Suits

Avukatlık şirketindeki olayları konu alan Suits dizisi, network kurmanın ve iş hayatında bağlantı yönetiminin önemini başarılı bir şekilde işliyor. Sosyal network ağı geliştirme konusunda diziden çok şey öğrenilebilir.

House of Cards

Bir politikacının hayatını konu alan House of Cards dizisi, ilişki kurmanın önemini ve bu konuda atılan adımları ve stratejileri anlamak için faydalı diziler arasında yer alıyor.

Person of Interest

Bir network makinesinin insan hayatlarını inceleyerek çıkarımlar yaptığı dizide network stratejileri ve analizler konusunda pek çok şey öğrenmek mümkün.