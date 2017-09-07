İş gücü maliyeti endeksinde artış

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bu yılın ikinci çeyreğine (nisan-haziran) ilişkin "İşgücü Maliyeti Endeksi"ni açıkladı.

Buna göre, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış saatlik iş gücü maliyeti endeksi, bu yılın ikinci çeyreğinde, bir önceki çeyreğe göre yüzde 3,2 arttı. Endeks, sanayi sektöründe yüzde 3,4, inşaat sektöründe yüzde 3,3 ve hizmet sektöründe yüzde 3 artış kaydetti.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış saatlik iş gücü maliyet endeksinde en yüksek artış yüzde 4,9 ile konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri sektöründe gerçekleşti.

SAATLİK KAZANÇ ENDEKSİ YÜZDE 3,3 ARTTI

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış saatlik kazanç endeksi söz konusu çeyrekte, bir önceki çeyreğe göre yüzde 3,3 arttı. Endeks, sanayi ve inşaat sektörlerinde yüzde 3,4, hizmet sektöründe ise yüzde 3,3 arttış gösterdi.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış saatlik kazanç endeksinde en yüksek artış yüzde 4,5 ile idari ve destek hizmet faaliyetleri sektöründe görüldü.

SAATLİK KAZANÇ DIŞI İŞGÜCÜ MALİYETİ ENDEKSİ YÜZDE 2,5 YÜKSELDİ

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış saatlik kazanç dışı iş gücü maliyeti endeksi, bu yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 2,5 artış kaydetti. Endeks, sanayi sektöründe yüzde 3,4, inşaat sektöründe yüzde 3,3 ve hizmet sektöründe yüzde 1,9 artış oldu.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış saatlik kazanç dışı iş gücü maliyeti endeksinde en yüksek artış yüzde 7 ile konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri sektöründe kaydedildi.



