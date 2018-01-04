İş görüşmesine giderken bu renkleri tercih edin

İş görüşmesinde özgeçmişinizin doluluğu ve kendinizi ifade edişiniz kadar giydikleriniz de sizin hakkınızda önemli ipuçları veriyor. İlk izlenimi olumluya çevirmek ve karşınızdakini profesyonelliğiniz kadar görünüşünüzle de etkilemek rakipleriniz arasından sıyrılmanıza yardımcı olabilir. İş görüşmesinde tercih ettiğiniz renkler aslında sizin hakkınızda düşündüğünüzden çok daha fazlasını söylüyor.

Peki iş görüşmesine giderken hangi renkler tercih edilmeli?

Mavi: Mavi sakinliğin ve barışın simgesidir. Güven veren bir renk olması ile mavi karşınızdaki kişi tarafından daha inandırıcı ve güvenilir bulunmanızı sağlar. Bu nedenle iş görüşmelerinde mavi rengi tercih etmek doğru bir seçim olabilir.

Siyah: Klasik renklerin başında gelen siyah liderlik pozisyonları için en doğru renklerden biri. Kişiyi özgüvenli ve karizmatik gösteren bu renk özellikle yöneticilik pozisyonları için iş görüşmesi olanlara öneriliyor. Siyah renk seçimi yaparken siyahın tonlarını da birbirine uydurmanız daha klas görünmenize yardımcı olabilir.

Kırmızı: İddialı bir renk olan kırmızı özellikle hırs ve özgüven gerektiren bazı pozisyonlar için iyi bir seçim olabilir. İş görüşmeniz satış pozisyonuyla alakalıysa kırmızı rengi tercih ederek iddianızı ve azminizi karşı tarafa yansıtabilirsiniz. Ara kademe pozisyonlar içinse kırmızı riskli bir seçim olabilir.

Mor: Mor zor bir renk olarak algılansa da işiniz yaratıcılık gerektiren bir pozisyonsa mor rengi rahatlıkla tercih edebilirsiniz. Tasarım ve sanat odaklı bir iş görüşmesi için mor renge detaylarda da yer verebilirsiniz.

Gri: Analitik ve planlı yönünüzü karşı tarafa göstermek için gri renk son derece ideal bir seçim. Gri rengi beyaz ve siyahla kombinleyebileceğiniz gibi biraz daha renkli aksesuarlarla da hareketlendirebilirsiniz.

Beyaz: Asil bir renk olan beyaz karşınızdakine pozitif olduğunuz hissini verir. Beyaz bir takım elbise veya eteği sakin bir renkle kombinleyerek olumlu bir ilk izlenim yaratabilirsiniz.

Kahverengi: Güven hissi veren bir renk olan kahverengi ve tonlarını iş görüşmesinde lacivert veya sarı gibi tonlarla kombinleyebilir ve olumlu bir imaj sergileyebilirsiniz.

Sarı: Enerji ve dinamizm gerektiren bir iş kolu için sarıyı kıyafetlerinizde kullanabilirsiniz. Yaratıcılık veya satış altyapılı bir iş için sarı renk görüşmelerde doğru seçim.