İş görüşmesinde işinize yarayacak taktikler

İş değiştirmek isteyen ya da iş hayatına yeni atılanlar için en heyecanlı süreçlerden biri: iş görüşmeleri! İşe alınabilmek için en önemli adım olan iş görüşmeleri bazen tam bir felaket olabiliyor. Peki, bir mülakatın başarılı olması için neler yapmalısınız?

Görüşmeye şirketi araştırarak gidin. Bu durum görüşmeyi yapanlarda kendini, şirketini ve ne istediğini bilen ve profesyonel bir aday izlenimi bırakır. Görüşmenin ilk dakikalarında gelen şirket hakkındaki sorulara cevap verebilmeniz, görüşmenin devamına da olumlu olarak yansır.

Başvurduğunuz pozisyon ve departman hakkında da bilgi sahibi olun. Her departmanda ya da her işte çalışabilecek biri olmak olumlu bir şey değildir. Özelleştiğiniz, kendinizi geliştirdiğiniz ve tecrübe kazandığınız ya da kazanmaya istekli olduğunuz bir alan mutlaka olmalıdır.

Heyecanınızı yenin. Sesi ve elleri heyecandan titreyen, kelimeleri birbirine dolaşan adaylar görüşmeyi yapanlar üzerinde de gerginlik yaratabilir. Kendinizden emin bir duruş sergilemeye çalışın. Bu heyecanı yenmek için, mülakat öncesi nefes egzersizleri yapabilirsiniz. Görüşmeye gelmeden önce bir prova yapmak da yardımcı olur.

İş dışında ilgilendiğiniz şeylerden de bahsedin. Bu, soru olarak da karşınıza gelecektir. Böyle sorulara hazırlıklı olmalı, hayatında sadece iş olan ve sosyal hayatı zayıf bir aday profili çizmemelisiniz.

Yalan söylemeyin. Yapamadığınız şeyleri yapabildiğinizi söylemek size sadece işe alınana kadar zaman sağlayacaktır. Ancak, işvereni buna tamamıyla inandırmanız ne yazık ki mümkün değil. Sonrasında zorluk yaşamaktansa, en başından olduğunuz gibi davranın.

Başka şirketleri ya da kişileri kötülemeyin. Özellikle bir önceki iş yeriniz, yöneticiniz ya da iş arkadaşlar hakkında kötü sözler söylerseniz, etik olmayan bir davranış sergilemiş olursunuz. Olgun davranmaya ve pozitif bir tavır sergilemeye gayret edin.

Maaş odaklı davranmayın. İş yerinde sizi motive edecek birçok başka faktör olduğunu da bilin. Eğer görüşme sırasında uygunsuz bir anda maaş ya da diğer yan haklar hakkında soru sorarsanız, görüşmeyi yapanlar sizin için en önemli şeylerin bunlar olduğunu düşünebilir. Maaş beklentiniz sorulduğunda uygun bir şekilde yaşam standartlarınız için gereken en alt sınırı söyleyebilirsiniz.