İş görüşmesinde asla söylememeniz gereken 6 şey

Üzgünüm geç kaldım
Şehirde yaşayan herkes trafiğin nasıl bir bela olduğunu ve çeşitli sürprizlerle karşılaşılabileceğini biliyor. Bu nedenle siz siz olun görüşme saatinizden en az yarım saat önce bulunmanız yerde olun. Daha başlamadan size puan kaybettirecek bir hatadır bu. Tüm şirketler işe zamanında yetişebilen çalışanlar ister.
İzin politikanız nedir?
‘İzin politikanız nedir?’ Sorusu eşittir ‘Ben sık sık sizden izin isteyeceğim.’ Olarak algılanan bir sorudur. İşverenler tatil hesabı yapan değil, tatilini işine göre ayarlayan çalışanlar ararlar. Bu nedenle sonradan kolayca öğrenebileceğiniz bu soruyu sorup ağzınızın tadını kaçırmayın.
Yükselme durumum olacak mı?
Bu sorunun cevabı tabii ki çok muallakta kalacaktır. Çünkü ne zaman terfi alabileceğiniz tamamen sizin kendinizi göstermeniz ve sıkı çalışmanızla alakalıdır. Böyle bir soru sormak sizi hırslı biri gibi gösterebilir Bu zaman zaman iyi algılansa da genelde insanlar üzerinde negative bir etki bırakır.
Eksi patronumla ve iş arkadaşlarımla anlaşamadım
Bu bilgi bir iş görüşmesi için fazla bir bilgidir. Karşı tarafın sizin bir önceki işten sorunlu bir şekilde ayrıldığınızı düşünmesine izin vermeyin. Öyle olsa bile geçmişteki problemlerden bahsetmekten kaçının. Çünkü bu potansiyel yeni işinizde de iş arakadaşlarınızla anlaşıp anlaşamayacağınız konusunda karşı tarafta soru işareti yaratır.
Burada ne yapıyorsunuz?
Görümeye gitmeden önce şirketin tüm profilini ve hatta görüşeceğiniz kişinin profilini LinkedIn’den araştırın. Artık böyle bir dönemde şirketle ilgili her türlü bilgiye kolayca ulaşabilirsiniz. Bu soru sizin meraksız ve ilgisiz biri olduğunuzu gösterir.
Başka sorum yok
İşverenler ilgili ve meraklı insanlar ararlar. Bu nedenle bilmek istediklerinizi karşı tarafa açıkça sormaktan çekinmeyin. Ancak bu sorular zaten kolayca öğrenebileceğiniz, sadece sorulmuş olmak için sorulan sorular olmasınlar. Karşı taraf bunu kolayca algılayabilir ve bu sizi hoş olmayan bir duruma düşürür.
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