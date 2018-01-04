İş görüşmelerinde en çok sorulan tuzak sorular

İş görüşmesinde kendinizi doğru ifade edebiliyor musunuz? Belki de çok istediğiniz pozisyona diğer adaylardan daha ilginç bir cevap veremediğiniz için seçilmediniz. İş görüşmesinde tuzak sorular olarak adlandırılan bazı sorulara akıllıca cevaplar vermek sizi donanımlı göstermesinin yanında diğer adayların arasından da sıyrılmanıza yardımcı olur.

Güçlü yönleriniz neler?

Klasik bir görüşme sorusu olan bu soruda amaç sizin kendi özgüveninizi ve farkındalığınızı ölçmektir. Bu soruyu pozisyon ile bağlantılı özellikleri öne çıkaracak şekilde cevaplayabilirsiniz. Satış pozisyonları için iletişim becerilerinizin güçlü olduğunu ve ikna kabiliyetinizin yüksek olduğunu söyleyebilirsiniz.

Eski iş yerinizden ayrılış nedeniniz?

Bu soruda ölçülmek istenen ise eski iş yeriniz hakkındaki tutumunuz ve eski iş yerinizden nasıl bahsedeceğinizdir. Bu soruyu cevaplarken yükselme şansınızın az olması, kendinizi geliştirememeniz veya şirket küçülmesi gibi profesyonel cevapları tercih edebilir ve eski iş yerinizi kötüleyen ifadelerden kaçınabilirsiniz.

Stres altında çalışabilir misiniz?

En sık sorulan sorular arasında stres ve baskı soruları vardır. Bu soruya en akıllıca cevap stresin hayatın bir parçası olduğunu kabul ettiğinizi söylemeniz ve dozunda stresin sizi çalışmaya motive ettiğini belirtmenizdir.

Eski işinizde karşılaştığınız bir problemi nasıl çözdünüz?

Bu soru da sizin çözüm üretme yeteneğinizi ölçmek için sık sorulan bir sorudur. Burada eski işinizdeki küçük bir başarı hikayenizi anlatmanız ve ikna kabiliyetiniz ile iletişim becerilerinizi öne çıkarmanız işe yarayabilir.

Bu pozisyonu neden istiyorsunuz?

İş görüşmelerindeki en önemli sorulardan birisidir. Bu soruda pozisyonun sizin kariyer hedeflerinizle örtüştüğünü, pozisyon ile fark yaratmanın yanında şirkete katkı sağlamak istediğinizi belirtebilirsiniz.

Sizi ne motive eder?

Bu sorudaki amaç kendi kendinize çalışma alışkanlığınız ve motivasyonunuz olup olmadığını öğrenmektir. En doğru cevaplar arasında başarı elde etmenin ve yeteneklerinizi geliştirmenin sizi motive ettiğini söylemektir. Para kazanmak ve güç elde etmek gibi sakıncalı cevaplardan ise uzak durun.

Kendinizi ileride nerede görüyorsunuz?

Gelecek hedeflerinizi ölçmek için sorulan bu soru işte kalıcı amaçlarınız olup olmadığını anlamak için sorulur. Sizi geliştireceğine inandığınız bir pozisyonda ve değer katabileceğiniz bir şirkette deneyimlerinizi artırıp üst pozisyonlara çıkmayı istediğinizi belirtmek en uygun cevaptır.