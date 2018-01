İş dünyasının başarılı çevik liderleri: derin farkındalık ve duygusal zeka

Yöneticilerin şirketlerinin başarılarını sürdürülebilir kılmaları için geleceğin liderlerinin belirlenmesi, yeteneklerin saptanması, gelişimlerinin desteklenmesi ve insan yönetimi gibi maddeler ilk sıralarda yer alıyor.

Lider ve yöneticilerde aranan özellikler değişim göstererek zenginleşti. Çoklu ihtiyaçları çözebilen, çevik tepki verebilen, esnek, teknoloji bilgisi yüksek profesyoneller, sezgilerini doğru kullanan, yenilikçi çözümlerle gelen, çok sesliliği yöneten, her zaman bir adım önde ve daha güçlü yönetici adayları olarak nitelendiriliyor.

Liderler değişimin daha hızlı ve keskin yaşandığı, belirsizliklerin ise daha uzun ve sıradan bir durum haline geldiği ortamlara liderlik yapmak durumunda. Problemler çok daha karmaşık ve çok sayıda paydaş ile çözülmesi gerekiyor. Verinin az olduğu ve hızlı aksiyon gereken yerde sezgisel zeka öne çıkıyor. Bu durumu yönetmek ve başarı elde etmek üzere uygulanan çeşitli eğitim programları arasında en etkili yöntemlerden biri Google’ın da benimsediği “Derin Farkındalık & Duygusal Zeka” programı Search Inside Yourself (SIY)

SIY, iş yaşamında her seviyedeki liderin; zihinlerinin berraklığını daim kılmaları, sezgisel zekalarını geliştirmeleri, kendi iç duygu dengelerini korumaları, en etkin performansla çalışabilmeleri, güvene dayalı işbirlikleri yaratabilmeleri için hazırlanmış bir eğitim. Şimdi genel katılıma açık olarak bütün dünyada hızla yayılıyor.

John-Kabatz Zinn(Stanford Üniversitesi, Profesör), Daniel Goleman (Neuroscientist Uzmanı), ve Chade-Meng Tan (Google’da Mühendis) tarafından hazırlanan ve Google’ın birçok çalışanına uyguladığı bu program dünya çapında çok fazla ilgi görüyor. Şimdiden 25’den fazla merkezde liderlerle buluşuyor.

Motiva Uluslararası Eğitim ve Koçluk Hizmetleri’nin Türkiye’ye getirdiği program, 23-24 Mart tarihlerinde İstanbul’da gerçekleşecek. SIYLI eğitimini

Search Inside Yourself programının kıdemli beş eğitmeninden biri Dr. Laura Dellizona ve Search Inside Yourself programının eğitmeni ve İrlanda temsilcisi Deiric McCann eğitim verecek.

“Belirsiz Bir Konjonktürde Yaşayan Liderlere Anda Kalmayı Öneriyor”

Dr. Laura Dellizona ve Deiric McCann eğitimi anlattı:

“Derin Farkındalık (Mindfulness) ve Duygusal Zeka kavramı üzerinde şekillenen program liderlere netliğin çok azaldığı, belirsizliğin ve tedirginliğin olduğu durumlarda yaşayan liderlere dikkatlerini toplayıp kendinin farkına varıp yargılamadan anda kalabilmeyi öneriyor.

Aynı zamanda program bunu başarabilen liderlerin stres oranlarının ve tedirginliklerinin azaldığını, doğru karar verme yetilerinin arttığını öne sürerken duygusal zekalarının da gelişeceğini öne sürüyor.”

“Derin Farkındalık & Duygusal Zeka” programı Search Inside Yourself’i Türkiye’ye getiren Motiva Uluslararası Eğitim ve Koçluk Hizmetleri. Liderlik Eğitmeni ve Koçu Gamze Bayraktaroğlu başarılı liderliğe dair ipuçları verdi:

"Gerek ülkemizdeki değişimin gerekse dünya dinamiklerinin sonucu olarak 2018 yılı liderlerin belirsizliğin, iniş çıkışlı piyasaların, karmaşıklığın içinde yön bulmaya çalıştığı bir dönem olacak. Ekibi ile birlikte düşünmek, birlikte karar vermek, ekibini motive etmek, olumsuz duyguları yönetmek, hataların moralsizliğinden çabuk dönebilmek, çevik olmak liderlerin gündemindeki önemli konular.”

“Bunu desteklemek için Google’da geliştirilmiş ve on yıldır denenmiş, liderler için bilimsel bulgularla desteklenen “Derin Farkındalık & Duygusal Zeka” programı Search Inside Yourself’i (SIY) Türkiye’ye getiriyoruz.”

Motiva Hakkında:

Motiva Uluslararası Eğitim ve Koçluk Hizmetleri 2004’ten bu yana Türkiye’de ve uluslararası çalışmalar kapsamında koçluk ve mentorluk hizmeti veriyor. Yönetici koçluğu yapan bir ekip olmakla birlikte Academy of Executive Coaching (AOEC), Türkiye partneri olarak koçlar yetiştiriyor. Eğitim boyunca bütün koçluk modellerini deneyimledikten sonra kendi değerleri, deneyimleri, hedefleri, güçlü yönlerini içeren özgün koçluk modellerini oluşturuyorlar. Programın odaklılığı, ara çalışmalar, sürekli koçluk desteği ile en butik eğitim.

Yöneticilere koçluk modeli ile liderlik yapabilmeleri için eğitimler veren Motiva, kurumların kendi iç koçlarını yetiştirdiği projelerde eğitim ve danışmanlık yapıyor.

Kurucusu Gamze Acar Bayraktaroğlu Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü’nden mezun olduktan sonra, mesleki hayatına yatırım bankacılığı ile başladı. Bayraktaroğlu, 13 yıl boyunca Türkiye’de yabancı yatırımcılara danışmanlık yaptı. Bununla birlikte 20 yıldır kişisel gelişim üzerine çalışmalar yapmaktadır. Bankacılık sonrasında koçluk, yönetici ve lider gelişimi alanlarında uzmanlaşan eğitim ve koçluk firması Motiva Eğitim ve Koçluk Hizmetlerini kurmuştur.

Uluslararası Koçluk Federasyonu tarafından (PCC) ve European Coaching and Mentoring Council (EMCC) tarafından Senior Practitionar seviyesinde akredite bir yönetici koçu ve eğitmendir. EMCC’nin global koç/mentor değerlendiricisi (assessor) olarak mesleğin kalite standartlarını korumaktadır. Deneyimlerini lider, koç ve mentor yetiştirmek üzere değerlendirmektedir. Eş yazarlığını yaptığı “Yönetimde Koçluk Yaklaşımı” isimli kitabı bulunmaktadır. Yöneticilere ve takımlara koçluk yapmaktadır. Liderlik ve koçluk kültürünün oluşturulması konusunda kurumlara danışmanlık yapmaktadır. Beraberinde Avrupa’nın en bilinen ve büyük koçluk okullarından biri olan Academy of Executive Coaching’in Türkiye’de partneri olan Institute of Executive Coaching&Mentoring firmasının da yönetici ortağı olarak çalışmalar yapmaktadır. Uluslararası platformda, ABD New Haven, Fransız Talentis, İngiliz AOEC ve Hemsley Fraser kuruluşlarının global eğitmenlerindendir. 2015 yılında, koçluğa holistik bir yaklaşım sağlamak için Youniversity programını tamamladı. Aynı yıl içinde AOEC tarafından verilen Systems Team Coaching tamamladı. Ardından Koçlukta Dışavurumcu Sanat yaklaşımı ve Transaksiyonel Analiz içeriğinin koçlukta kullanımı için ileri düzey eğitimleri ile koçluk yaklaşım portfoyunu genişletmeye devam etti. Center of Creative Leadership kurumunun Kocluk Orientasyon Programını tamamlamıştır. 2016 yılında ise Sir Peter Hawkings’in Koçluk Supervizyon Sertifika Programı’nı bitirerek Koçlukta Supervizyon çalışmalarına hız verdi. Aynı yıl Helsinki’de Search Inside Yourself Leadership Institute tarafından verilen, Google tarafından tasarlanan Mindfulness Based EQ sertifika programını bitirdi. 2016 yılından itibaren Search Inside Yourself Leadership Institute Türkiye temsilcisi olarak faaliyet göstermektedir.