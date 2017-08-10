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İş dünyasında sürekli terfi alan kişilerin ortak özellikleri

Hürriyet Haber
10 Ağustos 2017 - 15:26Son Güncelleme : 11 Ağustos 2017 - 15:14

Kariyer basamaklarını hızla tırmanan kişiler her zaman merak konusudur. İşte sürekli terfi alan kişilerin ortak özellikleri...

İş dünyasında kimileri terfi almayı aklına bile getirmezken kimileri içinse bu durum oldukça hızlı gerçekleşiyor. İş dünyasında sürekli ve hızlı terfi alan kişilerin ortak özellikleri sizin için de terfi almaya yarayacak özellikler haline gelebilir. İşte sürekli terfi alanların ortak noktaları:

Çözüm sunmaya çalışırlar

İş hayatınız boyunca aynı masa ve pozisyonda kalmamak için çözüm odaklı bakış açısına sahip olmanız gerekir. Bu terfi alan kişilerin en önemli özellikleri arasında yer alır. Sürekli terfi alanlar kendilerine “Şimdi ne yapacağım?” gibi kaygıları tetikleyen sorular sormaz. Bunun yerine “Sorunu çözmek için neler yapabilirim?” şeklinde düşünmeye ve üretmeye yönelik sorular sorarlar. Bu da, onları diğer çalışanlardan ayırır ve ön plana çıkarır.

Konfor alanları yoktur

Konfor alanı; kendimizi huzurlu ve güvenli hissettiğimiz alanı ifade eder. Kendimizi hapis ettiğimiz bu alandan çıkmadan asla terfi alabilmek mümkün olmaz. Sürekli terfi alan kişiler mesai saatleri içerisindeki gündelik işlerinin yanı sıra; yönetim tarafından verilen sorumlulukları da alırlar. Konfor alanının kendileri için çizdiği sınırı aşarlar; risk ve mesuliyet alarak daha fazla ön olana çıkarlar.

Sürekli patronu incelerler

Birilerini tanıyabilmek için gözlem yapmak oldukça önemlidir. Sürekli terfi alan kişiler; patron ve amirlerini sürekli gözlemlerler. Onların işle ilgili davranışlarını anlamaya ve yaklaşımlarını öğrenmeye çalışırlar. Bu da, kendilerine olan yaklaşımlarını iyileştirmek ve patron gözünde ön plana çıkmak için önemlidir.

Takım çalışmasını severler

Sürekli terfi alanların takım çalışmasına da yatkın oldukları bir gerçektir. Takım içerisinde liderlik davranışları sergileyen ve fikirler sunarak takımı yönlendiren kişilerin terfi alma hızı daha yüksektir. Takım içi iletişimde uyumlu olmak aynı zamanda da iyi bir liderlik özelliğidir. Dolayısıyla bu tür kişilerin amirlik gibi görevlere getirildiğinde başarılı olacaklarına daha fazla inanılır.

Büyük resme bakarlar

Sürekli terfi alan kişiler şirket içerisindeki büyük resmi okuyan ve kariyer hedeflerini buna göre yapan kişilerdir. Şirket içerisindeki davranışlarının doğuracağı sonucu hesaplayan yanları vardır. Böylece hangi sorumluluğun altına girilmesi gerektiğini ve hangisinden kaçınılması gerektiğini bilirler. Yapamayacakları işler için asla ortaya atılmazlar. Kendilerini gösterebilecekleri alanda top oynar ve bunun getireceği faydayı hesap ederler.

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