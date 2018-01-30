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‘İş Dünyasına Yön Verenler’ ödül aldı

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA)
30.01.2018 - 22:05 | Son Güncelleme:

YALOVA  Ticaret ve Sanayi Odası (YTSO) tarafından düzenlenen “İş Dünyasına Yön Verenler” ödül töreninde 2017 yılında gelir vergisi, kurumlar vergisi ve en çok ihracat yapan firmaların yetkililerine ödülleri verildi.

Oda Başkanı Tahsin Becan, gecede yaptığı konuşmada, Zeytin Dalı Harekatı’nı hatırlatarak, “Onlar orada göğüs göğüse savaşırken bizlerin de burada yapacağı ayrı ayrı şeyler var. Bizlerin de yapacağı iş dünyası olarak daha fazla çalışmak, ekonomide katkıda bulunmak adına elimizden geleni yaparak bu desteklerimizi sürdürmektir” dedi.

Vali Yardımcısı Yıldırım Uçar ise Yalova’nın genç ve geleceği olan bir il olduğunu dile getirerek, “Ekonomik açıdan da ilin planlaması yapılmalı. Bugün burada vergi vermede başarılı olmuş işadamları var” şeklinde konuştu.

Etiketler: YTSO , gazetehaberleri
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