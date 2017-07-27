İş dünyası zirvede buluştu

CHP eski İstanbul Milletvekili Faik Tunay: Dünyada üretim alanında çok farklı gelişmeler yaşanıyor. Geçtiğimiz günlerde Çin’de bir bölge gezdim. Burada tam 100 bin kişi istihdam ediliyordu. Ar-Ge üsleri harikaydı. Tamamen teknoloji üreten bir Organize Sanayi Bölgesi’ydi burası. Çin’de bu bölge gibi 50 tane daha merkez olduğunu öğrendik. Bizim üretmemiz ve teknolojiyi yakalamamız gerekiyor. Tarımda önemli işler yapıyoruz. Solucan gübresi üretimine gireceğiz. Tarım gözardı edilemez. Tarımı da sanayi ile desteklemeliyiz. Türkiye olarak Ar-Ge ve inovasyonu arttıracak çalışmalar yapmalıyız.

İçtaş Sakarya Karasu Liman Yatırım A.Ş Genel Müdürü Erhan Doğan: Sakarya’ya önemli bir liman projesi kazandırdık. İnşaatı tamamladık; liman çoklu hizmet verecek. Bu kadar çok sanayinin olduğu yerde sanayicilerin bize sahip çıkmasını bekliyoruz. Sakarya’da lojistik bir köyün oluşması lazım. Bunun içinde bir girişimde bulunduk. Bağlantı yollarının tamamlanmasını bekliyoruz. Müşterilerin rahat hareket edebilmesi önemli. Çok ciddi anlamda depolarımız da mevcut. Bu operasyonları sanayici lehine kullanmaya çalışıyoruz.

Sakarya Müteahhitler Birliği Başkan Yardımcısı Cengiz Bayar: Sektörün tıkanmaması için müteahhitler yasasının çıkması gerektiğine inanıyoruz. Sakarya’da 30 bin adet konut üretiyoruz. Yılın ilk 5 ayında 10 bin adet konut satıldı. Sakaryalı müteahhitlerin 2016 cirosu 6 milyar liraya yaklaştı. Kentsel dönüşüm çalışmalarında ada bazlı iş yapmak istiyoruz. Konut üretirken de sıkıntılar oluyor. Sosyal konutların üretilmesi için bazı düzenlemeler gerekiyor.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Sakarya Şube Başkanı Yaşar Coşkun: Sakarya Türkiye’nin üretim gücü anlamında en önemli iller arasında yer alıyor. Bu bizim için çok önemli. Buradaki çalışmalarımızı arttırmak ve yeni projeler oluşturmak için yenilikler yapıyoruz. Haziran ayında ekonomide canlılığın olduğu gözleniyor. Bunun süreceği kanatindeyiz. Sakarya’da bu büyümeden olumlu yönde etkilenecektir.

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Meclis Üyesi Abdurrahman Çakar: İlimizin sorunları nelerdir ortak aklı nasıl harekete geçirebiliriz diye zaman zaman tartıştık. İlimizde hep şuna dikkat eder olduk; burada bir kaç sektörü ele almak mümkün değil. Sakarya’da sanayinin, tarımın, ticaretin ve turizmin ortak hedefi var. Sulama projeleri var çok yavaş gidiyor. Bunun hızlandırılması gerekiyor. Jeotermal kaynaklarımız var verim düzeyi yüksek imkanlar değerlendirilebilir. Lisanslı depoculuğa ihtiyaç var.

Urgancıoğlu Grup Yöneticisi ve Sakarya Genç Girişimciler ve İşadamları Derneği Başkan Yardımcısı Ali Urgan:

Sakaryamız tarım alanında verimli arazilere sahip. 35 kişilik bir çalışanımız var. Gençler olarak bizim ciddi hedeflerimiz ve görüşlerimiz var. Bu konuda devletimizin ciddi destek olacağına inandığımız alt yapı hazırlıklarımız var. Jeotermal olarak sona gelinmiş bir yatırımımız var. Destek bekliyoruz. Son aşamaya geldik. 100 dönümlük fide üretimi ve seralarda ilik üretimi çalışmamız var. Bölgenin kalkınması için önemli.



Newjoy Yönetim Kurulu Başkanı Birol Öner: Bu tür zirvelerin düzenlenmesi sektör ve Sakarya açısından çok önemli. Türkiye’de mobilya sektörünün her yıl hızlı bir büyüme yakaladığını gözlemliyoruz. Yeni nesil tüketim alışkanlıklarına entegre hizmet anlayışımız var. Sakaryadaki yatırımımızı büyüttük. Sakarya bölgesel koşullar itibariyle her zaman yeni yatırımlara ev sahipliği yapacak bir şehirdir.

Best Western Hotels&Resorts Premium Sakarya Genel Müdürü Mehmet Yüce: Türkiye’de iş turizmi çok hareketli. Sanayinin merkezi konumundaki bir şehir için daha çok nitelikli tesislere ihtiyaç vardı. Buraya yaptığımız 40 milyon liralık yatırımda Sakarya’nın ihtiyaçları göz önünde bulunduruldu. Hem iş dünyası hem de turizmi ile Sakarya’ya daha fazla tesis yatırımı yapılabilir.

Sakarya Üniversitesi Rektörü Muzaffer Elmas: Bugün çok ileri ülkelerde üniversiteler nitelikli mezunlar yetiştiriyor. Tüm dünya buna uğraşıyor. Biz de üniversite olarak bunları yapmaya çalışıyoruz. Mezunların kendi mesleğini yapması için çeşitli projeler ve çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO)ile ortak hedefler belirliyoruz. Biz de yetişmiş insan gücü ile Sakarya’ya katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Yabancı dilde uyguladığımız projeler bizi başarıya götürecektir.