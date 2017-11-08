İş dünyası temsilcileri Washington’da buluştu

Başbakan Yıldırım’ın ABD ziyareti öncesi Washington’a giderek buradaki Türk ve Amerikalı çeşitli sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya geldiklerini ifade eden Terzioğlu, bu toplantılara Başbakanlık Başdanışmanı İhsan Durdu’nun da katıldığını söyledi. Terzioğlu, ”Toplantıya Türk-Amerikan Dernekleri Asamblesi (ATAA) Başkanı Kenan Çağlar’ın yanı sıra Amerikan Türk Konseyi (ATC) CEO’su Howard Beasey ve Amerikan Parlamentosu Türk Dostluk Grubu eski Başkanı ve halen Kentucky Eyaleti Kongre Üyesi olan Ed Whitfield da katıldı. Vize konusundaki sorunun Başbakan’ın Mike Pence ile yapacağı görüşmede eski haline gelmesini bekliyoruz” dedi.

ABD’yle 1820 yılında temeli atılan dostluğun 200 yıl sonra tekrar güçlenmesini beklediklerini de vurgulayan Terzioğlu, Başbakan Binali Yıldırım’ın da 1818 yılında ABD’yi ziyaret eden Deniz Koramiral Emin Efendi gibi bir denizci olduğunu hatırlattı.