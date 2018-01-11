"İş dünyası dövizle borçlanmak istemiyor"

AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Bilecik, genç işsizliği ile mücadele için eğitim ile iş gücü piyasası arasındaki bağın güçlendirilmesi ve vasıf uyumunun gözetilmesi gerektiğini ifade etti.

Bilecik, kur riskinin nasıl yönetileceğine ilişkin son 3 yıldır önemli bir farkındalık oluştuğunu aktararak, pek çok şirketin kur riskini yönetmek konusunda eskiye kıyasla çok daha dikkatli davrandığını ve sektörün önde gelen bankalarının da bu anlamda oldukça ihtiyatlı olduğunu söyledi.

Bilecik, bu konuda enflasyonun en kısa zamanda kalıcı olarak hedeflenen yüzde 5'e ve hatta altına indirilmesinin öncelikli talepleri arasında bulunduğunu dile getirerek, "Sonuçta, iş dünyası da dövizle borçlanmak istemiyor ama gerek maliyet gerekse vade yapısı itibarıyla TL cinsinden borçlanma koşulları oldukça kısıtlı. Enflasyonda artış olduğu sürece de bu koşullar giderek zorlaşıyor. Dolayısıyla enflasyonu düşürmek birincil önlem olmalı." diye konuştu.

Son zamanlarda döviz cinsinden borçlanmaya bir takım kısıtlamalar getirilmesi veya zorunlu hedge gibi düzenlemelerden bahsedildiğine işaret eden Bilecik, "Bu gibi kısıtlar, yüksek enflasyon ve yüksek borçluluk ortamında finansman maliyetlerini daha da arttırabilir. Özünde 'iyi niyetli' bu düzenlemeler, istenmeyen sonuçlara yol açabilir. Bu anlamda, düzenlemelerle getirilen kriterler çok büyük önem taşıyor. Bunların özel sektörle mutlaka istişare içinde tasarlanması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

"2018'DE AB İLE İLİŞKİLER ALANINDA ÇALIŞMALARIMIZA DEVAM EDECEĞİZ"



TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Bilecik, en büyük beklentilerinin, istikrar ve öngörülebilirlik olduğunu belirterek, "Başarının sırrı, istikrardır. Güven ise, yatırımcı için büyük işlere girişmenin ilk şartıdır. Yatırımlara sağlayacağınız hiçbir teşvik bunlardan daha büyük etki yapamaz." dedi.

Politika yapımında, ihale süreçlerinde yaşanan belirsizlikler, ani değişiklikler ve özel sektörle istişare edilmeden acele ile yürürlüğe konan düzenlemelerin yatırım ortamında sonradan telafi edilemeyecek güvensizliklere ve bozulmalara neden olduğunu vurgulayan Bilecik, bunların üzerine hukuksal alandaki sorunlar ve siyasi belirsizlikler eklendiğinde yatırımcının çekimser kaldığını söyledi.

Bilecik, Türkiye'nin yatırımları teşvik edebilmesi için önce olağanlaşması, sonra da güveni artırıcı kurallı ekonomi düzenine tam olarak geçmesi gerektiğini kaydederek, hükümetten temel beklentilerini; "özerk kurumların liyakatli ve bağımsız şekilde işlemesi", "politika yapımında etki analizlerinin ve istişare süreçlerinin sağlıklı yürütülmesi" ve "ihale kanununun AB standartlarına çekilmesi" olarak sıraladı.

2018'de AB ile ilişkiler alanında çalışmalarına devam edeceklerini ve bu yılın Türkiye-AB ilişkileri açısından zorlu bir yıl olacağını aktaran Bilecik, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ana hedefimiz; ikili ilişkilerimizin kurumsal çerçevesinin katılım müzakereleri olarak korunması. Tarım, hizmetler ve kamu alımlarını içeren, karar asimetrilerinin düzelmesini ve anlaşmazlıkların çözümünü kapsayan gümrük birliğinin güncellenmesi konusu bu konuda önemli bir parametre. Tabii ki AB'ye karşı elimizin güçlü olması için demokratik geri gidişin durdurulması, başta olağanlaşma olmak üzere siyasal reformların yapılması, hukukun üstünlüğü perspektifinin tekrar kazanılması gerekiyor. AB hedefinde yürüyen, ekonomisini ve siyasetini bu yönde düzenleyen bir Türkiye'nin bölgesiyle ve komşu ülkeleriyle ekonomik ilişki geliştirmesinin daha kolay olacağı açık.

Özellikle Orta Doğulu komşularımızın hiçbirinin Türkiye’ye olan ilgisi, bizim Orta Doğululaşmamızdan kaynaklanmadı. Onlar açısından, Avrupa standartlarında bir ülkeyle iş yapmanın avantajlarından kaynaklandı. Biz, son yıllardaki dış politikamızda bu gerçeği iyi okuyamadık. Bu alanda yaptığımız hataları düzeltmek isterken, başka hatalar yaptık ve ait olduğumuz transatlantik dünyadan uzaklaştık. Önümüzdeki dönemde bu eğilimin tamamen düzelmesi ve dış politikamızın Türkiye'nin Batı dünyasının bir parçası olmasına yönelik tarihsel hedefiyle, AB üyesi olmaya yönelik stratejik hedefini bir arada gözeten bir çizgiye oturması için çalışmaya devam edeceğiz. Yurt dışındaki tüm ağımız bu alanda faaliyet göstermeye devam edecek."





