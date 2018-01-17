İş bulma şansınızı sabote ettiğinize dair 4 işaret

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Hayat
Doğan BURDA
17.01.2018 - 11:20, Son Güncelleme:

İş bulma şansınızı sabote ettiğinize dair 4 işaret

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İş bulma şansınızı sabote ettiğinize dair 4 işaret

Bir süredir iş arayışındasınız bu nedenle de artık sıkıldığınızı bazen saklayamamaya başladınız. Karşınıza da çok istediğiniz bir iş çıktı. Dolayısıyla bu işi alabilmek için elinizden gelenin en iyisini yapmanız şart. Ancak bir iş görüşmesinde ya da görüşme davetinde ilgili olmakla rahatsızlık vermek arasında ince bir çizgi vardır. Çizgiyi aştığınızda işe alım görevlisi sizi çaresiz ya da biraz hastalıklı biri olarak görebilir. Kendinizi bu duruma düşürmemek için aşağıdakilere dikkat etmelisiniz.

Bir e mail gönderdiniz ama hala cevap gelmedi

İnsan kaynakları personelinin sizi aramaması için çok geçerli bir nedeni olduğuna emin olabilirsiniz. Eğer bir görüşme yaptıysanız ve zaten kendisiyle iletişim kurduysanız endişelenmeyin. İnsan kaynakları uzmanları her bir işverenin bir seferde 50’den fazla aktif adayla görüştüğünü ve sonraki adımı planladığını söylüyor ve bunun zaman alabileceğini vurguluyor. Eğer bir e mail gönderdiyseniz en az 2 gün bekleyin. Size mutlaka geri dönecektir.

İş bulma şansınızı sabote ettiğinize dair 4 işaret

Cuma günü karar vereceklerini söylediler ama siz çarşamba günü sonucu merak ettiniz

Proaktif olarak pozisyon hakkında ne kadar heyecanlı olduğunuzu onlara belli ettiğinizi düşünüyor olabilirsiniz ama işverenler genelde bu söyledikleri zamana bağlı kalırlar. Böyle davranarak karşı tarafa biraz agresif ya da çokça çaresiz olduğunuzu düşündürebilirsiniz. Bu nedenle size geri dönecekleri tarihe kadar bekleyin, bu en doğru hareket olacaktır.

İş bulma şansınızı sabote ettiğinize dair 4 işaret

Alınmadığınız bir iş için tekrar başvurdunuz

Belki de adil bir şans tanınmadığını düşünüyorsunuz ya da o şirkette çalışmayı ne kadar çok istediğinizi belli etmek istiyorsunuz. Bu nedenle de pozisyona kabul edilmediğiniz halde hemen yeniden başvurdunuz. Ancak bu insan kaynakları ve iş veren tarafından olumlu karşılanmayacaktır. Bunun yerine neden kabul edilmediğinizi öğrenip, bu eksik yönleri tamamlayıp mesela 6 ay sonra bu eksikleri tamamladığınıza dair bir bilgiyle yeniden başvuru yapabilirsiniz. Bu şansınızı çok daha yükseltecektir.

İş bulma şansınızı sabote ettiğinize dair 4 işaret

Onlarla iletişime geçmek için aklınıza gelen her yolu denediniz

Çağrı yaptınız, e mail gönderdiğiniz, LinkedIn’den hatta Facebook’tan bile yazdınız. Üsetlik bunu proaktif görünmek için yaptınız. Ancak proaktif olmak ve rahatsız etmek arasında ince bir çizgi vardır. Aynı mesajı bir kaç yerden göndermek genelde işe yaramaz ve negatif algılanır. Bu nedenle en mantıklısı bir mesajı gönderdikten sonra 3-4 gün beklemektir.

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