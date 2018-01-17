İş bulma şansınızı sabote ettiğinize dair 4 işaret

Bir e mail gönderdiniz ama hala cevap gelmedi

İnsan kaynakları personelinin sizi aramaması için çok geçerli bir nedeni olduğuna emin olabilirsiniz. Eğer bir görüşme yaptıysanız ve zaten kendisiyle iletişim kurduysanız endişelenmeyin. İnsan kaynakları uzmanları her bir işverenin bir seferde 50’den fazla aktif adayla görüştüğünü ve sonraki adımı planladığını söylüyor ve bunun zaman alabileceğini vurguluyor. Eğer bir e mail gönderdiyseniz en az 2 gün bekleyin. Size mutlaka geri dönecektir.

Cuma günü karar vereceklerini söylediler ama siz çarşamba günü sonucu merak ettiniz

Proaktif olarak pozisyon hakkında ne kadar heyecanlı olduğunuzu onlara belli ettiğinizi düşünüyor olabilirsiniz ama işverenler genelde bu söyledikleri zamana bağlı kalırlar. Böyle davranarak karşı tarafa biraz agresif ya da çokça çaresiz olduğunuzu düşündürebilirsiniz. Bu nedenle size geri dönecekleri tarihe kadar bekleyin, bu en doğru hareket olacaktır.

Alınmadığınız bir iş için tekrar başvurdunuz

Belki de adil bir şans tanınmadığını düşünüyorsunuz ya da o şirkette çalışmayı ne kadar çok istediğinizi belli etmek istiyorsunuz. Bu nedenle de pozisyona kabul edilmediğiniz halde hemen yeniden başvurdunuz. Ancak bu insan kaynakları ve iş veren tarafından olumlu karşılanmayacaktır. Bunun yerine neden kabul edilmediğinizi öğrenip, bu eksik yönleri tamamlayıp mesela 6 ay sonra bu eksikleri tamamladığınıza dair bir bilgiyle yeniden başvuru yapabilirsiniz. Bu şansınızı çok daha yükseltecektir.

Onlarla iletişime geçmek için aklınıza gelen her yolu denediniz

Çağrı yaptınız, e mail gönderdiğiniz, LinkedIn’den hatta Facebook’tan bile yazdınız. Üsetlik bunu proaktif görünmek için yaptınız. Ancak proaktif olmak ve rahatsız etmek arasında ince bir çizgi vardır. Aynı mesajı bir kaç yerden göndermek genelde işe yaramaz ve negatif algılanır. Bu nedenle en mantıklısı bir mesajı gönderdikten sonra 3-4 gün beklemektir.