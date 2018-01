İş başvurusuna 24 saatte sonuç almak isteyenlere: 24 Saatte İş

Öncelikle biraz seni tanıyalım ve hayatının girişimcilikle, girişimcilik düşüncesiyle kesiştiği gelişmeleri dinleyelim senin ağzında. Nasıl oldu da girişimci olmaya karar verdin?

Koç Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nden mezun olduktan sonra beş sene Price Waterhouse Coopers, Fiba Holding ve CNN Türk gibi kurumsal şirketlerde çalıştım. Çalıştığım süreçte iki arkadaşımla birlikte Closenotes isimli bir girişim kurduk. İlk aylarda çok güzel gitti. O zamanlarda akıllı cihazlar yaygın değildi ve biz bir online müzik dinleme sitesi kurmuştuk. Ancak sonradan yazılımla ilgili sorunlar yaşadık. Daha sonra yolum Inventram Genel Müdürü Cem Soysal ile kesişti. Kendisi, Galata Business Angels isimli bir Melek Yatırım ağı kurmaya çalıştıklarından bahsetti ve ben de yönetici direktörü olarak kuruluş aşamasında Galata Business Angels’ın Yönetici Direktörü oldum. Yönetici direktörlüğünü yaptığım beş sene boyunca, 3.000’den fazla girişimci ile görüştüm ve o süreçte 20 yatırım yaptık. Sonunda ben de yeniden girişimci olmaya karar verdim. Sürekli bir sorun çözmek, yeni yollar düşünmek, yaratıcılığını kullanarak yeni yollar ve çözümler üretmek, girişimciliğin en sevdiğim kısımları.

Girişilecek bir fikrin doğması ve fikre ikna olunması da ayrı bir hikayedir. 24 Saatte İş fikri nasıl doğdu ve gelişti?

İşsizlik ne yazık ki ülkemizin en büyük problemlerinden birisi. Bu sorunu yok etmek için birçok kurum ve kuruluş birtakım adımlar attı ve atmaya da devam ediyorlar. Biz de bir katkıda bulunmak istedik aslında. Fakat bunu yapmak için daha önce yapılmamış bir şey yapmamız gerekiyordu. Biz de kurucu ortaklar olarak yapılan başvuruların hızlıca değerlendirmeye alınması ve alınmazsa da hızlıca iş arayana geri dönüş yapabilmek için 24 Saatte İş’i oluşturduk. Bu girişimin oluşmasında hepimizin deneyimleri büyük rol oynadı. Mesela ben Galata Business Angels’ın kuruluşundan itibaren beş yıl Genel Sekreterliğini yaptım, San Francisco’da merkezi bulunan Smartup Network’te Chief Investment Officer olarak görev aldım. Gizem Yasa ise Butigo.com’un kurucusu. Butigo markasını Ziylan Grup’a sattıktan sonra sektördeki lider firmalara marka konusunda danışmanlık verdi. Mert Yıldız da 17 yıllık yurt dışı deneyimleri sırasında Renaissance Capitali, Roubini Global Economics gibi prestijli şirketlerde yer almış tecrübeli bir ekonomist. Bütün bunların sonucunda mavi ve gri yaka iş arayanlarla işverenleri buluşturan ve 24 saatte sonuç almayı vadeden bir platform oluşturduk.

Birçok sosyal medya mecrasında, gruplarda, müşteri ile hizmeti buluşturan büyük Web sitelerinde veya birçok kariyer sitesinde de aslında istihdam için kısa yollar sunma iddiası var. 24 Saatte İş’in farkı ve 24 saat iddiasının tam açılımı nedir?

24 Saatte İş, özellikle servis sektöründe çalışan bulma ve işe alma süreçlerini çok kısa bir süreye indiren ve çok etkili hale getiren yeni nesil bir mobil ilan uygulaması. Herhangi bir aracı olmadan platform üzerinden aranılan personeli ya da aranılan işi hızlıca bulmanızı sağlıyor. Arka plandaki yazılımımız sayesinde doğru adayı ya da doğru işi en kısa sürede ve en düşük maliyetle bulmanızı amaçlıyoruz. Bizi diğer ilan sitelerinden ayıran en önemli özellik, 24 Saatte İş'in işe alım süreçlerini teknolojiyi kullanarak kolaylaştırması ve radikal biçimde hızlandırması. Şirketler ilan verdikten sonra başvuru yapan adayları 24 saat içinde kısa listeye almaları gerekiyor. Eğer almazlarsa başvuruyu bir daha göremiyorlar, Tinder gibi düşünebilirsiniz. Böylece biz de 24 saat içinde başvuru yapmış adaya olumlu ya da olumsuz bir şekilde geri dönüş yapabiliyoruz.

"Girişimcilik için pembe bir tablo çizmek istemiyorum. Aksine girişimciliğin uzun, zor ve birçok sorunu içeren bir yol olduğunu bilmeleri lazım."

Peki en çok kimler kullanıyor 24 Saatte İş’i ve yola çıkarken hedef kitleyle ilgili öngörünüz neydi, şimdi bu öngörüyle ne kadar örtüşüyor veriler?

24 Saatte İş uygulamasını en çok servis sektörü kullanıyor diyebilirim. Satış temsilcisi, kurye, garson, komi, lojistik, şoför, idari personel alanlarında is arayan kişilerin en çok tercih ettiği iş bulma yöntemi olmak üzere hızlı adımlarla ilerliyoruz. Bizim öngörümüz tam bu yöndeydi ve gerçekten tam da düşündüğümüz gibi oldu.

Girişimcilik, “kendi işimin patronu olayım” gibi bir motivasyon içeriyor ama elbette çiçekli bir yol değil nihayetinde. Senin açından işin zorlukları nelerdi ve bu motivasyonla yola çıkacak üniversitelilere neler önerirsin?

Girişimcilik kendi işimin patronu olayım gibi bir motivasyon içeriyor ancak en önemli şey, tutkuyla ve bağlılıkla çözmek istedikleri problem. Kendi işinin patronu olmak olarak görünen kısmı her zaman da çok keyifli bir şey değil. Ancak kendilerine dert ettikleri, çözmek istedikleri, özel ilgi alanlarında olan sorunları çözmek için yola çıkmaları çok değerli ve bence bir girişimi başarıya götüren ana yol o. Girişimcilik, günün sonunda problem çözmektir. Her gün birçok problemle karşılaşıyorsunuz ve önemli olan problemleri ne kadar çözmeye hevesli olduğunuz. Pembe bir tablo çizmek istemiyorum. Aksine girişimciliğin uzun, zor ve birçok sorunu içeren bir yol olduğunu bilmeleri lazım. Benim açımdan en zor olanı ise doğru takımı kurmak. Bence en önemlisi de bu; kendinden daha iyi insanları ikna edip, takıma getirip motive bir şekilde çalışmalarını sağlamak en zoru. Benim en büyük tavsiyem çözmek istedikleri soruna odaklanmaları, çözüme değil. Çünkü çözüm her zaman değişebilir. Doğru takıma da çok dikkat edilmesi gerekiyor.

Röportaj: Erkmen Özbıçakçı