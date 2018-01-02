İş arkadaşınızın psikopat olduğuna dair 6 işaret

Motivasyon yöntemleri sadistçedir

Normal insanlar pozitif motivasyonla işlerine devam ederler. Kendilerine de çevrelerindeki iş arkadaşlarına da bunu uygulamaya çalışırlar. Ancak psikopat iş arkadaşı için durum farklıdır. Böyle insanlar acıdan ve kamçıdan hoşlanırlar. Hem kendileri hem de etrafındaki çalışanlar üzerinde sadist motivasyon yöntemleri kullanırlar.

Çekici davranmayı iyi bilirler

Psikopat insanların psikopat olduklarına çoğu zaman inanamazsınız. Kendilerini çok iyi kamufle ederler ve karşı tarafa şirin görünmek konusunda ustalaşmışlardır. Bu nedenle konuşmanızın sonunda ondan etkilenmiş olursunuz. Tüm psikopatlar manipülasyon uzmanıdır.

Dünyanın en önemli şeyi kendileridir

Bu dünyada ve hatta evrende bir merkez belirlenecekse bu kesinlikle kendileridir. Dünya üzerinde yaşayan diğer her şey ona hizmet etmesi gereken araç ve gereçlerdir. Evet, siz de bu sınıfa giriyorsunuz.

En mükemmel onlardır

Çoğu insan hayatın bir noktasında herhangi bir konuda iyi olmadığı konusunda itirafta bulunur. Ancak bu psikopat iş arkadaşınız için geçerli değildir. Kendisi hakkında hiç bir zaman kötü bir şey söylemez ve hep en iyisini yaptığına inanır.

Patolojik yalancıdırlar

Psikopat iş arkadaşları pembe yalanları çoktan geçmişlerdir. Onların hayatları yalandır. Bu nedenle herhangi bir şey hakkında yalan söylemek konusunda bir dakika bile düşünmezler ve yalanları ardı ardına dizerler. Siz de büyük bir şaşkınlıkla onları izlersiniz.

Kurallara uymazlar

Psikopat iş arkadaşları aynı zamanda narsist tiplerdir. Bu nedenle toplumda ya da iş yerinden kendileri için çizilmiş kurallara uymayı reddederler. Onlar için hayatın merkezi kendileri olduğundan bu merkezden çıkan kurallar en doğrusu ve güvenilir olandır. Kendileri dışında kimsenin dediklerinin bir önemi yoktur.