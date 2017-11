İş arayanlara güzel haber! 2018'de bu sektörlerde istihdam sağlanacak

2017 yılı istihdam açısından oldukça temkinli bir seyir izledi. Referandum süreci boyunca firmalar stratejik ve köklü kararlar almama taraftarı oldular. İşe alımlarda da bekle ve gör politikası izlendi. Pek çok pozisyon için işe alımlar askıya alındı ya da süreçler uzadı. Fakat yılın ilk yarısının durgun geçmesinin ardından yaz aylarında daha hareketli bir piyasa gözlemlendi. Yaz aylarının bitmesiyle de beklenen hareketliliğe geri dönüldü.

Askıya alınan projelerin ve yeni işe alımların hayata geçmesi piyasada olumlu bir hava yarattı. Bu olumlu havanın sene sonuna kadar devam etmesi bekleniyor.

Diğer taraftan hükümetin geçtiğimiz günlerde açıkladığı 2018 programı kapsamında ekonomide gelecek yıl uygulanacak politikalar ve alınacak tedbirlerle istihdamın 1 milyonun üzerinde artırılması hedefleniyor. İş gücüne katılma oranının son 15 yılın en yüksek seviyesine çıkmasının öngörüldüğü programda işsizlik oranının ise 2017 tahmini olan yüzde 10.8’den yüzde 10.5’e gerileyeceği tahmin ediliyor. Özel istihdam büroları bu rakamlardan yola çıkarak 2018’in 2017’ye göre istihdam piyasası açısından daha umut verici olacağına inanıyorlar. 2017’de özellikle otomotiv, bilişim, hızlı tüketim, enerji, perakende, ilaç gibi sektörlerin istihdam açısından hareketli geçtiğini söyleyen işe alım uzmanları 2018’de de bunlara ek olarak 4. Sanayi Devrimi’ne can verecek iş kollarının da önümüzdeki dönemde ön plana çıkacağını söylüyorlar.

Türkiye’nin önde gelen özel istihdam bürolarına 2017 yılının istihdam açısından en hareketli sektörlerini ve 2018’de yıldızı parlayacak

sektör ve pozisyonları sorduk.

EN HIZLI SEKTÖRLER OTOMOTİV BİLİŞİM, ENERJİ

Adecco Türkiye Dönemsel İşe Alımdan Sorumlu Genel Müdür Massimo Nava: 2017 yılında en hareketli sektörlerin otomotiv, bilişim, dijital pazarlama, hızlı tüketim ve enerji sektörleri olduğunu görüyoruz. Yılın ikinci yarısındaki verileri incelediğimizde demir çelik ve inşaat endüstrilerinde bir hareketlilik göze çarpıyor. Pozisyonlara göre istihdam açısından değerlendirdiğimizde ise en çok istihdam satış, pazarlama, finans, bilişim ve dijital pazarlama pozisyonlarında gerçekleşti. Yine tüm kademelerde mühendislik posizyonları için de talep var. 2017 ikinci yarısında özellikle hukuk ve insan kaynakları pozisyonları için çalışmalar yaptık. 2017 yılı birçok sektörde teşvikler ile beraber ihracat pozisyonlarının önem kazandığı bir dönem oldu. 2017 yılının iyi bir ivme ile tamamlanmasının ardından, bu sektör ve rollerin etkinliğini koruyacağını düşünüyoruz. 2018 yılında otomotiv sektöründe, ana üretici firmalarda ve spesifik bilgi birikimi gerektiren teknoloji temelli rollerde işe alımların yoğun olacağı görüşündeyiz. Geçen yılın aynı dönemine göre yapılan karşılaştırmada yüzdesel olarak bakıldığında ilk sırayı yazılım uzmanlığının aldığını onu insan kaynakları uzmanlığının takip ettiğini görüyoruz.

Yaşadığımız dijitalleşme sürecinde 4. Sanayi Devrimi’ne can verecek sektörler ve iş kolları önümüzdeki dönemde ön plana çıkacaktır. Gelecek dönemde daha da ön plana çıkacak olan robot, yapay zeka ve yenilenebilir enerji kullanımı teknoloji temelli pozisyonların artmasına sebep olacaktır. Özellikle uçak, uzay, genetik, biyokimya, nano teknoloji, robot, çevre, doğa, iklim, materyal, hologram ile ilgili mühendislikler pozisyonlarının ön plana çıkacağını öngörüyoruz.

DİJİTAL ROLLER ÖNEM KAZANACAK

PageGroup Türkiye Ülke Müdürü Hugo Campo: 2017’de şirketlerin en çok talep ettiği pozisyonlarda finans uzmanları, data analistleri ve satış temsilcileri başı çekiyor. Finansta muhasebe pozisyonlarına olan ilgi devam ederken, bu yıl üst finans yöneticileri risk almayarak iş değiştirmedi. BT’de bu yıl bütün rollerde teknik ve ticari alımın ön planda olduğunu söyleyebiliriz. Diğer yandan data analistlerine duyulan ihtiyaç da hızla artıyor.

2018’de de dijital transformasyonlarla ilgili olan pozisyonlarda artış bekleniyor. Endüstriyle teknolojinin birleştiği roller artacak. Her gün daha fazla şirket dünya genelinde önem kazanan Endüstri 4.0 trendiyle uyumlu hale gelmeye çalışıyor. Buna bağlı olarak finans pozisyonlarında maliyet muhasebesi ve raporlama pozisyonları önem kazanacak. 2018’de yıldızı parlayacak sektörlerin başında İK analitikleri, veri madenciliği, veri güvenliği, Java geliştiriciliği alanlarında uzman ve yönetici pozisyonları yer alıyor.

Tedarik zinciri yöneticileri, finans ve teknolojiyi iç içe kullanan Fintech uzmanları da önümüzdeki yıl vazgeçilmez olacak meslekler arasında.

Yapılan sektör analizleri, perakende, endüstriyel üretim, ilaç ve teknoloji sektörlerinin ön planda olacağını gösteriyor. Dijital roller, mühendislikte kalite ve bakım onarım rolleri, medikal roller yani genel olarak teknik rollerde artış bekleniyor.

SATIŞ-PAZARLAMA REVAÇTA

Manpower Türkiye Genel Müdürü Reha Hatipoğlu: Perakende sektörü istihdam açısından özellikle son birkaç yıldır dikkat çekici büyüme gösteriyor ve bu büyüme ivmesi 2017’de de devam etti. Yılın ilk yarısında inşaat sektörünün de hareketli olduğunu gözlemledik fakat daha sonra inşaat biraz frene bastı. Pozisyon bazındaysa satış ve pazarlama rolleri yine liderliği kimseye bırakmadı. Nitelikli mavi yaka ve orta/üst yönetim segmenti de oldukça hareketliydi.

Günümüzde teknolojik değişimler gitgide hızlanarak devam ettiği için bilişim sektörünün ve buna bağlı pozisyonların ivmesinin artacağını tahmin ediyoruz. Satış ve pazarlama rolleri yine hız kesmeyecektir.

ESNEK İŞ GÜCÜ HAREKET GETİRECEK

Randstad Türkiye Ticari Müdürü Ener Öztürk: 2017’de ilaç, otomotiv, endüstriyel üretim ve bankacılık, sigorta ve finans sektörleri hareketli bir seyir izledi. Pozisyon özelinde değerlendirdiğimizde, her seviye satış rolleri, IT yazılım geliştirme uzmanı rolleri, tüm müşteri hizmetleri temsilciliği rolleri, finans ve mali işler rolleri ve ilaç sektörü özelinde medikal müdür, liason ve ürün müdürü rollerinde arayışların yoğunlaştığını gözlemledik. Bu seneye özgü olarak, destek fonksiyonlarında özellikle IK, satın alma, tedarik zinciri ve lojistik rollerinde de gözle görülür bir hareketlilik söz konusuydu. 2018, tüm dünya genelinde belirsizliğin ve riskin paylaşıldığı bir döneme geçiş yılı olacak. Esnek işgücü çözümlerinin de istihdama katılmasıyla, özellikle sigorta ve tüm hizmet sektörlerinde bir hareketlilik beklentisi içerisindeyiz. Pozisyon bazlı baktığımızda, tüm IT rollerinde, nitelikli mavi yakada, teknik bilgi gerektiren satış rollerinde yaşanan yetenek açığı sorunu, talebi her zaman sıcak tutacak.