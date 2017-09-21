İş arayanlar dikkat.. 130 bin iş ilanı başvuru bekliyor!

Personel alımı başvurusu yapacak olan vatandaşlar için açık iş sayısını paylaşan İŞKUR, Türkiye genelinde hangi pozisyondan kaç kişiye ihtiyaç olduğu bilgisini vatandaşların erişimine açtı. İlköğretim mezunlarından Lise mezunları ve Lisans mezunlarına kadar birçok kişiye istihdam sağlayan İŞKUR, iş başvurusu için gerekli detayları internet sitesi üzerinden yayımladı. İşte, personel alımı için araştırmalarını sürdüren vatandaşların kullanabileceği İŞKUR ilkokul, lise ve lisans mezunu iş ilanları başvuru ekranı
Ambar/Depo Görevlisi 613
Aşçı 1034
Aşçı Yardımcısı 1179
Ayakçı (Tekstil) 729
Beden İşçisi (Genel) 40531
Beden İşçisi (İnşaat) 1472
Bulaşıkçı (Stevard) 968
Büro Memuru (Genel) 1143
Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi 1451
Depo İşçisi (Elleçleme) 367
Depo Sevkiyat Sorumlusu 271
Elektrikçi (Genel) 1016
Fast Food Hazırlayıcısı-Hamburger, Tost, Sandviç Vb. 150
Figüran 110
Forklift Operatörü 640
Garson (Servis Elemanı) 3890
Güvenlik Görevlisi 4895
Güvenlik Görevlisi (Silahlı) 116
Konfeksiyon İşçisi 895
Kurye 805
Makineci (Dikiş) 2750
Paketleme işçisi 851
Perakende Satış Elemanı (Gıda) 513
Reyon Görevlisi 2265Satış Danışmanı 8005
Şoför-Yük Taşıma 1908