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    İş arayanlar dikkat.. 130 bin iş ilanı başvuru bekliyor!

    Hürriyet Haber
    21.09.2017 - 16:14 | Son Güncelleme: 21.09.2017 - 16:21

    Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) resmi sayfasından yayımladığı iş ilanlarıyla binlerce kişiye umut olmaya devam ediyor. Çağrı merkezi müşteri temsilcisi, garson, güvenlik görevlisi, hizmet sektörü, kurye, perakende satış elemanı... İŞKUR, üniversite veya lise mezunu olan binlerce işsiz için ilanlarını sık sık yeniliyor. İşte İŞKUR iş ilanları güncel listesi!

    Personel alımı başvurusu yapacak olan vatandaşlar için açık iş sayısını paylaşan İŞKUR, Türkiye genelinde hangi pozisyondan kaç kişiye ihtiyaç olduğu bilgisini vatandaşların erişimine açtı. İlköğretim mezunlarından Lise mezunları ve Lisans mezunlarına kadar birçok kişiye istihdam sağlayan İŞKUR, iş başvurusu için gerekli detayları internet sitesi üzerinden yayımladı. İşte, personel alımı için araştırmalarını sürdüren vatandaşların kullanabileceği İŞKUR ilkokul, lise ve lisans mezunu iş ilanları başvuru ekranı

    Ambar/Depo Görevlisi 613

    Aşçı 1034

    Aşçı Yardımcısı 1179

    Ayakçı (Tekstil) 729

    Beden İşçisi (Genel) 40531

    Beden İşçisi (İnşaat) 1472

    Bulaşıkçı (Stevard) 968

    Büro Memuru (Genel) 1143

    Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi 1451

    Depo İşçisi (Elleçleme) 367

    Depo Sevkiyat Sorumlusu 271

    Elektrikçi (Genel) 1016

    Fast Food Hazırlayıcısı-Hamburger, Tost, Sandviç Vb. 150

    Figüran 110

    Forklift Operatörü 640

    Garson (Servis Elemanı) 3890

    Güvenlik Görevlisi 4895

    Güvenlik Görevlisi (Silahlı) 116

    Konfeksiyon İşçisi 895

    Kurye 805

    Makineci (Dikiş) 2750

    Paketleme işçisi 851

    Perakende Satış Elemanı (Gıda) 513

    Reyon Görevlisi 2265Satış Danışmanı 8005

    Şoför-Yük Taşıma 1908

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    Etiketler: iş ilanı , işkur , iş bulma
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