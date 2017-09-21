İş arayanlar dikkat.. 130 bin iş ilanı başvuru bekliyor!

Personel alımı başvurusu yapacak olan vatandaşlar için açık iş sayısını paylaşan İŞKUR, Türkiye genelinde hangi pozisyondan kaç kişiye ihtiyaç olduğu bilgisini vatandaşların erişimine açtı. İlköğretim mezunlarından Lise mezunları ve Lisans mezunlarına kadar birçok kişiye istihdam sağlayan İŞKUR, iş başvurusu için gerekli detayları internet sitesi üzerinden yayımladı. İşte, personel alımı için araştırmalarını sürdüren vatandaşların kullanabileceği İŞKUR ilkokul, lise ve lisans mezunu iş ilanları başvuru ekranı

Ambar/Depo Görevlisi 613

Aşçı 1034

Aşçı Yardımcısı 1179

Ayakçı (Tekstil) 729

Beden İşçisi (Genel) 40531

Beden İşçisi (İnşaat) 1472

Bulaşıkçı (Stevard) 968

Büro Memuru (Genel) 1143

Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi 1451

Depo İşçisi (Elleçleme) 367

Depo Sevkiyat Sorumlusu 271

Elektrikçi (Genel) 1016

Fast Food Hazırlayıcısı-Hamburger, Tost, Sandviç Vb. 150

Figüran 110

Forklift Operatörü 640

Garson (Servis Elemanı) 3890

Güvenlik Görevlisi 4895

Güvenlik Görevlisi (Silahlı) 116

Konfeksiyon İşçisi 895

Kurye 805

Makineci (Dikiş) 2750

Paketleme işçisi 851

Perakende Satış Elemanı (Gıda) 513

Reyon Görevlisi 2265Satış Danışmanı 8005

Şoför-Yük Taşıma 1908

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