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İş arayan gence fırsat siber güvenlikte

Gizem KARAKIŞ/ANKARA
20.10.2017 - 21:55 | Son Güncelleme:

BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Bilgi Güvenliği Konferansında Türkiye’de siber güvenlik uzmanına ihtiyaç duyulduğunu belirterek, “Gençlerimiz iş istiyor, işte iş önünüzde” dedi. Siber tehditlere karşı önlem için daha hızlı adım atılması gerektiğini belirten Yıldırım, “En temel hedef siber güvenliği milli güvenliğe entegre etmek” diye konuştu.

TEDBİR ALMALIYIZ
Yıldırım, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ev sahipliğinde Bilgi Güvenliği Derneği (BGD) tarafından düzenlenen 10. Uluslararası Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji Konferansı’na katıldı. Yıldırım, “Bir siber güvenlik tehdidi söz konusu olduğunda hayatımızın tehdit altında olduğunu anlamamız gerek.  Milyar dolarlık uçaklar, tanklar devre dışı kalabilir. İleride karşılaşacağımız sorunları şimdiden görmemiz ve tedbir almamız lazım. Bu tedbirlerin alınması için üç tane temel unsur var. Birincisi insan; insanın olmadığı yerde hiçbir şey olmaz. Teknolojiyi hayatın merkezine alan insanı yani kullanıcıyı bilinçlendirmek işin başlangıcı. Burada da atılacak ilk adım farkındalık” dedi.

Siber güvenlik uzman eksikliğinin kurumsal güvenliği de yakından ilgilendirdiğini kaydeden Yıldırım, şöyle konuştu: “Gelecek 5 yıl içinde dünyada 1.5 milyon siber güvenlik uzmanı ihtiyacı olacak. Bu hesabı Türkiye’ye uyarladığımızda 30 bin en az siber güvenlik uzmanına ihtiyacımız var. Gençler iş istiyor, işte iş önünüzde. İkinci unsur düzenleme; bunun bir yasal dayanağı olacak. Bunun da adımlarını önceki yıllarda attık. Üçüncüsüne geldiğimizde buraya yönelik teknolojiye yoğunlaşmamız gerekiyor. Milli yazılım, milli donanım; eğer işin aklı sizde değilse o iş sizin değil. Beyninin başkasına ait olduğu bir araç size sadakatle hizmet etmeyebilir. Başkasının aklıyla yapılan şey sizi yalnız bırakabilir.”

KOŞAR ADIMLARLA GİDİLMELİ
Yıldırım, siber güvenliğin diğer unsurlarından birinin de ulusal kamu veri entegre merkezini de kurup kamu verilerini güvenli bir ortamda muhafaza etmek olduğunu belirterek “Ülkemizin geleceğe yönelik uzman ihtiyacını koşar adımlarla giderek tanımlamak zorundayız. Büyük veri analiz altyapısı oluşturmaya karar verdik. Önümüzde bir yol var, yapılacak çok ama çok işimiz var” dedi.

Etiketler: Binali Yıldırım , gazetehaberleri
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