Ara
MENÜ
Ekonomi Haberleri

EKONOMİ

Haberler >Ekonomi>İş insanlarını dolandırmakla suçlanan ekibe şok gözaltı

İş insanlarını dolandırmakla suçlanan ekibe şok gözaltı

Dinçer GÖKÇE
05.02.2018 - 09:51 | Son Güncelleme:

Hayali ihracat suçlaması ile Kocaeli Emniyeti’nin yürüttüğü soruşturma sonrası tutuklanan Keskin Holding’in sahibi Recep Ercan Keskin ile işbirliği yaptıkları tespit edilen bazı kişilerin cuma günü İstanbul’da gözaltına alındıkları ortaya çıktı. Gözaltına alınan isimler, çok sayıda iş insanını dolandırmakla suçlanıyor. Gözaltına alınanlardan Bereket Öner hakkında, Anamur Asliye Ceza Mahkemesinde açılan davada, Cüney Ç.’yi zorla alıkoyarak parasını aldığı ve “Senin evini basarım. Seni ıssız yere götürürüm. Zaten ben mafyayım. İki sözüm insanlara yeter” dediği de iddianamede yer aldı.

KESKİN Holding Yönetim Kurulu Başkanı Recep Ercan Keskin’in tutuklandığı Kocaeli merkezli soruşturmanın yankıları sürerken, geçen cuma sabahı başkaİş insanlarını dolandırmakla suçlanan ekibe şok gözaltı
isimlere yönelik de göz altı işleminin yapıldığı anlaşıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Şube ekiplerinin yürütülen soruşturma sonrası göz altına alınan isimler arasında Bereket Öner ve Erdal Şimşek olduğu öğrenildi.

SUÇ DOSYASI KABARIK
Şüphelilerden bazıları, İstanbul’un yanı sıra, Konya, Çorum, Mersin, Antalya’da çok sayıda iş insanını dolandırmakla suçlanıyor. Hakkında, dolandırıcılık, yağma, darp, tehdit, evrakta sahtecilik suçlaması ile çok sayıda soruşturma yürütülen Bereket Öner (34), emniyet ifadesinde Recep Ercan Keskin ve Erdal Şimşek ile bir araya gelerek B. K. isimli iş insanı hakkında savcılığa verdikleri dilekçenin nasıl hazırlandığını anlattı.

SAHTE MİT’Çİ ROLÜ
Öner; Keskin ile birlikte buluştuğu Şimşek’in kendisini MİT mensubu olarak tanıttığını ancak, gerçekte durumun öyle olmadığını bir kaç gün sonra anladığını anlattı. Öner, iş insanı B.K. hakkında savcılığa verilen dilekçenin Keskin’in ofisinde hazırlandığını anlattı. Öner, Keskin’in, söz konusu dilekçeyi savcılığa vermesi halinde yüklü miktarda para alacağı vaadinde bulunduğunu öne sürdü.

AMAÇLARI PARA KOPARMAKTI
B.K. hakkında verdikleri dilekçede yer alan ifadelerin yalan olduğunu söyleyen Öner “ B. K.’yı zor duruma sokup para koparmak için böyle bir iş içerisinde yer aldılar” dedi. Erdal Şimşek ise, Öner’in verdiği ifadeye benzer bilgiler verdi.

‘ZATEN BEN MAYFAYIM’
Bu arada, gözaltına alınan Bereket Öner hakkında, çeşitli illerde yürütülen çok sayıda soruşturmanın olduğu anlaşıldı. Antalya merkezli H. Holding’in sahibi Sait B., Çorumlu iş insanı Selim B., Mersinli iş insanı Cüneyt Ç., Konyalı iş insanı Seza P. ve Antalya’dan Ziyaettin A. da, Öner tarafından dolandırıldıkları gerekçesi ile savcılıklara başvuran isimler arasında.

Böyle yakalanmıştı: Holding patronu için kararBöyle yakalanmıştı: Holding patronu için karar

Öner’in kendisini dolandırdığını zorla parasını aldığını öne süren Selim B. ifadesinde, Öner’in yönlendirmesi ile, Antalya’da bir kolejde beden eğitim öğretmeni E. İ. K.’nın hesabına 70 bin TL para gönderdiğini kaydetti. Öner hakkında Anamur Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan davada ise Cüney Ç.’yi zorla alıkoyarak parasını aldığı ve “Senin evini basarım. Seni ıssız yere götürürüm. Zaten ben mafyayım. İki sözüm insanlara yeter” dediği iddianamede yer aldı.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

 

Etiketler: Recep Ercan Keskin , İstanbul , Dava
﻿

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

    Sayfa Başı
    Hürriyete Reklam Ver
    Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
    Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
    • Hürriyet Emlak
    • Hürriyet Oto
    • Yenibiriş
    • Yakala.co
    • Hürriyet TV
    • Hürriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri