MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Hürriyet>Gündem>İş adamının şüpheli ölümü: İntihar mı infaz mı?

    İş adamının şüpheli ölümü: İntihar mı infaz mı?

    İHA
    29 Temmuz 2017 - 00:29Son Güncelleme : 29 Temmuz 2017 - 00:29

    Karabük-Yenice yolunda bir iş adamı kafasından vurulmuş halde bulundu.

    Edinilen bilgilere göre, Cuma namazına gittikten sonra bir daha kendisinden haber alınmayan iş adamı Nuri A.’nın yakınları durumu polis ekiplerine bildirdi.

    Kullandığı aracının plakasının tespit edilmesi üzerine çalışma yapan ekipler Nuri A.’nın en son Yenice istikameti yönüne gittiğini belirledi. Bunun üzerine yol güzergahında çalışma yapan ekipler işadamının aracını pirinçlik tünelinin yanında buldu. Çevrede araştırma yapan ekiplerin aracın ilerisinde iş adamı Nuri A.’yı kafasından bir el ateş edilmesi sonrası ölü olarak buldu.

    OTOPSİ YAPILACAK

    Olayın jandarma ekiplerine bildirilmesi üzerine ekiplerin yaptığı incelemede, iş adamının cesedinin yanında bir adet tabanca ile içilmiş vaziyette 5-6 adet sigara izmariti buldu. Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılan iş adamının cenazesi otopsi yapılmak üzere Ankara Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

    Jandarma ekipleri yol güzergahında bulunan MOBESE kameralarını incelemeye alarak iş adamının intihar mı yoksa cinayete mi kurban gittiğini araştırmak için geniş çaplı soruşturma başlattı.

    Etiketler: iş adamı , infaz , intihar , karabük , Karabük
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri