İş adamının kâbusu oldu... Tacizci kadını şoke eden rapor!

Sabah gazetesinden Dilek Yaman'ın haberine göre, Abdi İbrahim İlaç Şirketi'nin Yönetim Kurulu Başkanı Nezih Barut, 2015'te ilaç mümessili kadın çalışanının cinsel tacizine maruz kalmıştı. Sibel A. (30), Barut'un sahibi olduğu şirkette 2001-2009 arasında ilaç mümessili olarak çalışmış ve sonrasında işten çıkarılmıştı. Genç kadın, işten ayrıldıktan sonra patronu Barut'u arayıp, mesajlar göndermeye başlamıştı.



Genç kadının aramalarından ve mesajlarından rahatsız olan Barut, genç kadını uyarsa da Sibel A., bu kez de tehdit mesajları yollamaya başlamıştı. Sibel A. İbrahim Tatlıses'in "Vur gitsin" isimli şarkısını göndererek, "Hak etmeyene acımam, bundan sonrasını sen düşün" gibi mesajlarla eski patronunu tehdit etmişti. Barut'un savcılığa başyvurusu üzerine başlatılan soruşturma kapsamında ifadesi alınan Sibel A. şizofreni hastası olduğu için suç işlediğini söyledi.



Asliye Ceza Mahkemesi'nde "Tehdit, cinsel taciz ve kişilerin huzur ve sükununu bozma" suçundan yargılanan Sibel A. iddia ettiği gibi sizofren olup olmadığnın belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Adli Tıp, Sibel A.'nın akli dengesinin yerinde ve cezai ehliyetinin tam olduğunu belirledi.