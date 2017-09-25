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    İş adamından "FETÖ'ye 2 milyon liralık bağış" itirafı

    AA
    25.09.2017 - 22:26 | Son Güncelleme: 25.09.2017 - 22:35

    Bursa'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada, eski Bursa Valisi Şahabettin Harput ve bazı iş adamlarının da aralarında yer aldığı 28'i tutuklu 60 sanığın yargılanmasına devam edildi.

    Bursa 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki davanın bugünkü duruşmasına 27 tutuklu ve bazı tutuksuz sanıklar katıldı. Tutuklu sanıklardan eski Vali Harput'un ameliyat geçirdiği bu yüzden duruşmaya katılmadığı öğrenildi.

    Etkin pişmanlıktan yararlanan ve tutuklu yargılanmasına devam edilen Mahmut Kesici, kendisiyle ilgili dijital raporlarda emniyetin dikkati çektiği bazı hususları açıklamak istediğini söyledi.

    "ETKİN PİŞMANLIK..."

    Kesici, cep telefonunun telefon rehberinde Harput ve bazı sanıkların numaralarının bulunduğunu anımsatarak, "Eski vali Harput, Orhangazi Üniversitesinin mütevelli heyetindeyken ben de heyetteydim, o yüzden tanışıyoruz. Ayrıca bana atılan bazı maillerle ilgili de hususlar öne çıkarılmış, mesela Bank Asya'yla ilgili. Muhasebecilerimin attığı maillerde borçlu olduğumuz bankaların bilgileri vardı. Bunların içinde Bank Asya da vardı." diye konuştu. Kendi isteğiyle etkin pişmanlıktan yararlanmak için başvurduğunu belirten Kesici, şunları kaydetti:

    İş adamından FETÖye 2 milyon liralık bağış itirafı

    "Aleyhimde ifade veren tanıklardan çoğu, aynı davada yargılanan sanıklardır. Onlar etkin pişmanlıktan yararlandığım için iftiraya varan suçlamalar yöneltmişler, ben zaten her şeyi itiraf ettim ve devletimin yanında yer aldığımı gösterdim. Bunların içine ben de insani duygularla girmiştim, bunu da itiraf ettim emniyette. Emniyet benim 116 bin lira bağış yaptığımı tespit edebilmiş Orhangazi Üniversitesine, çok saçma ben 2 milyon liraya yakın bağış yaptım. Bu örgütle ismimin anılmasından dolayı utanıyorum, pişmanım. Biz bu din simsarları tarafından nasıl kandırıldığımızı gördük bu hainlerin teşebbüsünden sonra, ben de bu konuda dersimi aldım. Eğer yardım yapmak istiyorsam devletimin gösterdiği, izin verdiği sosyal yardımlaşma unsurlarıyla yapmak gerektiğini anladım."

    "UTANÇ DUYUYORUM"

    Kesici etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanıp tahliye olmak istediğini aktararak, "Ben bir hata edip bu yapıya girdim, pişmanım. Ben bu darbe teşebbüsünde bulunan soysuz hainlerle anılmaktan utanç duyuyorum. Benim gidecek başka bir yerim yok, bu devlet benim devletim, bu ülke benim ülkem başka bir ülkem yok." dedi.

    Kesici'nin avukatı da tahliyesini talep etti.  Duruşma, çarşamba gününe kadar devam edecek.

     

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    Etiketler: FETÖ , iş adamı , bağış
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