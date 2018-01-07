ÃœnlÃ¼ iÅŸ adamÄ± son yolculuÄŸuna BeÅŸiktaÅŸ bayraÄŸÄ±yla uÄŸurlandÄ±

Ä°ÅŸ adamÄ± Adem YÄ±lmaz (65) Ã‡atalca'daki fabrikanÄ±n Ã§atÄ±sÄ±na Ã§Ä±ktÄ±ktan bir sÃ¼re sonra dengesini kaybederek dÃ¼ÅŸtÃ¼. HÄ±zla hastaneye kaldÄ±rÄ±lan YÄ±lmaz kurtarÄ±lmadÄ±.

OÄžLU ABD'DEYDÄ°

YÄ±lmaz ailesi vefat haberinin ise bir sÃ¼re duyulmamasÄ±nÄ± saÄŸlamaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±. Bu durumun sebebi ise, oÄŸlunun ABD'de bulunuyor olmasÄ±ydÄ±. Aile, YÄ±lmaz'Ä±n oÄŸlunun panik yaÅŸamamasÄ± iÃ§in Ã¶lÃ¼m haberinin bir sÃ¼re bilinmemesini istedi.

"FABRÄ°KASINDA GEZERKEN AYAK KAYINCA HAYATINI KAYBETTÄ°"

ÃœskÃ¼dar Ä°lahiyat Camiiâ€™nde dÃ¼zenlenen cenaze tÃ¶reninde Adem YÄ±lmazâ€™Ä±n eÅŸi Nur, kÄ±zÄ± Ece ve oÄŸlu Efe YÄ±lmaz taziyeleri kabul etti. Cenaze tÃ¶renine iÅŸ ve spor dÃ¼nyasÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra YÄ±lmazâ€™Ä±n ailesi ve sevenleri katÄ±ldÄ±.

Cenazeye katÄ±lan BeÅŸiktaÅŸ Ä°kinci BaÅŸkanÄ± Ahmet Nur Ã‡ebi, "ÃœzÃ¼ntÃ¼lÃ¼ bir kaza, kaza insanlar iÃ§indir. Ailesine baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± diliyorum. Bizimde ailemizin Ã¶nemli bir parÃ§asÄ±ydÄ±. BeÅŸiktaÅŸ Divan Kurulu Ã¼yemizdi. Genel kurul Ã¼yemizdi. BeÅŸiktaÅŸ ile Ã§ok ilgisi alakasÄ± olan kardeÅŸimizdi. ArkadaÅŸÄ±mÄ±zdÄ±, benim de aÄŸabeyimdi. Allah rahmet eylesin. Kaza fabrikasÄ±nda gezerken orada bir ayak kaymasÄ± herhalde yere dÃ¼ÅŸmÃ¼ÅŸ bÃ¶yle bir kazayla kaybettik kendisini" dedi.

Ã–ÄŸle vakti kÄ±lÄ±nan cenaze namazÄ±nda Adem YÄ±lmazâ€™Ä±n eÅŸi ve kÄ±zÄ± da saf tuttu. Cenaze namazÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Adem YÄ±lmaz Ã‡engelkÃ¶y MezarlÄ±ÄŸÄ±â€™nda topraÄŸa verildi.