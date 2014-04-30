İrmikli pandispanya keki

Pandispanyayı hazırlamak için; oda sıcaklığında beklemiş yumurtaları derin bir kaba kırıp tozşekeri ilave edin. Mikserin yüksek devriyle 2-3 dakika kadar çırpın. Kabartma tozu, kakao ve unu ekleyip 2-3 dakika daha çırpın. Hazırladığınız hamuru katı yağla yağladığınız büyük boy yuvarlak bir borcama aktarın.

Pandispanya kekini 5 dakika önceden ısıtıp 160 dereceye ve alt-üst konuma ayarladığınız fırında 30 dakika kadar pişirip çıkarın. Ilık hale gelmesini bekleyin.

Keki ıslatmak için kullanacağınız karışım için; ılık su, neskafe ve tozşekeri bir kasede karıştırıp şekeri eritin. Karışımın yarısını kaşıkla kekin üzerine gezdirerek keki ıslatın. İrmikli pudingi hazırlamak için; süt, irmik, vanilya ve tozşekeri bir tencereye koyup orta ısılı ateşin üzerine oturtun. Tel çırpıcı yardımıyla çırparak pudingi kaynayıncaya kadar pişirip ocaktan alın. Üzerinin kabuk bağlamasını engellemek için sık sık karıştırarak ılık hale gelmesini bekleyin.

İrmikli pudingi kekin üzerine kaşıkla yayın. Kaşığın tersiyle düzeltmeye çalışın. Kalan neskafeli suyu da üzerine gezdirin. Buzdolabına koyup 2-3 saat kadar bekletin. İster kare kare dilimleyerek, ister tatlıdan yuvarlak kalıpla parçalar çıkararak ama soğuk olarak servise sunun.

Afiyet olsun...

Kakaolu pandispanya için;

* 3 adet yumurta

* 1 su bardağıtozşeker

* 1 paket kabartma tozu

* 25 gr kakao

* 1 su bardağı un Islatmak için;

* 3 su bardağı ılık su

* 2 yemek kaşığı neskafe

* 2 yemek kaşığı tozşeker



İrmikli puding için;



* 1 litre süt

* 7 yemek kaşığı irmik

* 7 yemek kaşığı tozşeker

* 1 paket vanilya