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    Irma'nın 'yüzü' gerçek mi? Ortaya çıktı

    Hürriyet Haber
    13.09.2017 - 16:31 | Son Güncelleme: 13.09.2017 - 16:44

    Irma Kasırgasının gökyüzünde 'insan yüzü şeklinde' bulutlar oluşturduğu iddia edilen bir video sosyal medyada dolanmaya başladı. Ancak gökyüzünde insan silueti oluşturan bulutların görüntüsünün 2011'de Kanada'da çekildiği ortaya çıktı.

    Sosyal medyada Amerika Birleşik Devletleri’ni vuran Irma Kasırgası’nın gökyüzünde insan yüzü şeklinde bulutlar oluşturduğu iddia edildi. Bazı sosyal medya paylaşımlarında “Irma’nın yüzü” olarak nitelendirilen görsel kısa sürede viral hale geldi. Ancak bu iddia doğru çıkmadı. Denis Laforge isimli kullanıcı Kanada'da çekilen görüntüyü 2011 yılında YouTube’a yüklemişti. Teyit.org'un haberine göre, videonun yayılmasından sonra Laforge’nin görüntüler hakkında yaptığı bir açıklamaya da ulaşılabiliyor. Açıklamada Laforge; videoyu tamamen tarafsız olarak YouTube’a yüklediğini ve söz konusu yüzün tanrı, şeytan ya da herhangi başka bir şeye ait olup olmadığını bilmediğini, bazı insanlarınsa bulutları Harry Potter’a benzettiklerini belirtiyor.

    Ayrıca, doğrulama sitesi Snopes’un konuyla ilgili yazısında söz konusu görüntülerin Denis Laforge tarafından 2011 yılında kaydedildiğini ifade ettiğini görmek de mümkün.

    Etiketler: ırma Kasırgası , Kanada , insan yüzü
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