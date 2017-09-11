Irma Kasırgası nedir, nerelerde etkili? İşte son durum ve merak edilenler

Tarihin kayda geçen en büyük Atlas Okyanusu kasırgası olan Irma, hem dünyanın hem de ülkemizin gündeminde! Turks ve Caicos adalarında ulaşan ve yine büyük bir yıkıma yol açan kasırga şu ana kadar 26 kişinin ölümüne neden oldu. İngiltere toprağı olan Turks ve Caicos adalarının açıklarında, dalga boyları 11 metrenin üzerine çıktı. Irma Kasırgası nedeniyle altyapı hasarları oluştu. Irma Kasırgası ABD'ye doğru ilerlerken, Florida eyaletinin sahil bölgelerinde yaşayan yaklaşık 500.000 kişinin tahliye çalışmaları da başladı.



IRMA KASIRGASI’NIN ETKİLEDİĞİ YERLER



Barbuda: Bu küçük adanın 'neredeyse yaşanamaz hale geldiği' söyleniyor. Yerleşim yerlerinde ve altyapıdaki hasar boyutunun yüzde 95'i bulduğu açıklandı. Barbuda Başbakanı Gaston Browne, kasırganın 100 milyon dolarlık bir maliyet ortaya çıkardığını söylüyor.



St Martin: Fransa ve Hollanda arasında bölünmüş olan bu adada ise Hollanda'ya ait olan tarafta büyük bir tahribat meydana geldi. Adada 5 kişi hayatını kaybetti. Porto Riko: ABD toprağı olan Porto Riko'da 6.000 üzerinde kişi barınaklarda yaşamaya başlamış durumda. Adanın büyük kısmında elektrik kesintileri yaşanıyor.



Virgin Adaları: Altyapıda büyük hasar meydana geldiği biliniyor. Adada 4 kişi hayatını kaybetti.

Anguilla: İngiltere toprağı olan bu adada da bir kişi öldü. Bir görgü tanığı 'Adamız nükleer saldırıya uğramış gibi gözüküyor' dedi.



Virgin Adaları: İngiltere'ye bağlı ada takımında acil durum ilan edildi. Enkaz altında hayatını kaybetmiş kişiler olabileceğinden endişe ediliyor.



IRMA KASIRGASI DEVAM EDECEK Mİ?

Kızılhaç örgütü, şu ana kadar 1,2 milyon kişinin Irma Kasırgası'ndan etkilendiğini, ilerleyen günlerde bu sayının 26 milyona çıkacağını söyledi.Örgüt ayrıca temiz suya erişimin kesildiği bölgelerde salgın hastalık riskinin ortaya çıktığını da ifade ederek, "Afet nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının artması muhtemel" dedi.