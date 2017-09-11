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    Irma ezdi geçti

    Hürriyet Haber
    11.09.2017 - 22:33 | Son Güncelleme: 11.09.2017 - 22:33

    ABD’nin Florida eyaletinde etkili olan ve kuzeybatıya doğru ilerleyen Irma Kasırgası’nın şiddeti birinci kategoriye düştü.

    FlorIda’nın güney kıyılarını önceki gün saatte 210 kilometre hızla 4’üncü kategoride vuran Irma Kasırgası’nın şiddeti, saatte 135 kilometreye düşerek, birinci kategoriye geriledi. Irma’nın güzergâhında Tampa şehri var. Geçtiği yerlerde büyük hasara, su baskınına, sele yol açan kasırga nedeniyle yaklaşık 4 milyon ev ve işyerinin elektriği kesildi. Hafta sonu yaklaşık 9 bin uçuş iptal edildi. Zarar gören Miami Uluslararası Havalimanı dün de kapalı kaldı.

    Irma ezdi geçti

    ZARAR 40 MİLYAR DOLAR

    Maddi zararın 40 milyar dolara ulaştığı tahmin ediliyor. Yetkililer, Irma Kasırgası nedeniyle üç kişinin öldüğünü açıklamıştı. Kasırga, ABD’ye ulaşmadan önce Karayipler’de 28 kişinin hayatını kaybetmesine neden olmuştu. Irma Kasırgası’nın ülke tarihinin en büyük tahliyesine yol açtığı açıklanmış, Florida eyaletinde nüfusun yaklaşık üçte biri (6.5 milyon kişi) için zorunlu tahliye kararı alınmıştı.

    Irma ezdi geçti

    MİLYARDER BRANSON’I DA FENA VURDU

    Ünlü İngiliz işadamı Richard Branson’ın Necker Adası’ndaki görkemli malikânesi de kasırgayla dümdüz oldu.

    Irma ezdi geçti

    HASAR BÜYÜK

    Irma Kasırgası’nın hafta sonu vurduğu bölgelerde çok büyük hasar var. Irma yüzünden Küba’da en az 10 kişinin yaşamını yitirdiği tespit edildi.

    Irma ezdi geçti

    Etiketler: Florida , ABD , gazetehaberleri
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