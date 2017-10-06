İrlandalı turist davasında ilginç detay ortaya! Başa bela dolap

İstanbul Aksaray'da geçen yıl buzdolabındaki içeceklerin dökülmesine neden olduğu gerekçesiyle kendisine saldıran esnafı, yumruklarıyla bertaraf eden İrlandalı Mohammed Fadeldabbous'la ilgili mahkemenin gerekçeli kararında ilginç bir detaya yer verildi.

Halen yargılanan büfe sahibi Şenol P.'nin yine açılmayan o dolap yüzünden başka müşterilerle de mahkemelik olduğu anlaşıldı. Dolap mıknatısının sert olması nedeniyle açılmadığı, müşterilerin dolabın açılması için kuvvet uygulayınca içindekilerin döküldüğü iddia edildi. (Sabah)